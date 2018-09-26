"Узбекнефтегаз" и Mitsubishi создадут рабочую группу

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. "Узбекнефтегаз" договорился с японской корпорацией Mitsubichi о создании рабочей группы для реализации совместных проектов, сообщает пресс-служба узбекистанской компании.

Пресс-служба "Узбекнефтегаза" "Узбекнефтегаз" договорился с Mitsubichi о сотрудничестве

Встреча исполняющего обязанности председателя правления "Узбекнефтегаза" Бахрома Ашрафханова со старшим вице-президентом Mitsubichi Казуо Инада состоялась 25 сентября.

Пресс-служба "Узбекнефтегаза" "Узбекнефтегаз" договорился с Mitsubichi о сотрудничестве

"Узбекнефтегаз" ознакомил японских партнеров с работой, проводимой совместно с консалтинговой компанией Boston Consulting Group по разработке Концепции развития нефтегазовой отрасли до 2030 года, предусматривающей в числе приоритетных направлений реализацию инвестиционных проектов по глубокой переработке природного газа", - уточняется в сообщении.

Бахром Ашрафханов получил пост главы "Узбекнефтегаза" в середине сентября, ранее он был послом Узбекистана в России.

Mitsubichi – крупнейший японский конгломерат по производству автомобилей, самолетов, различного оборудования.