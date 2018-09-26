15:21 26 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Женщина покупает лекарства в аптеке

Аптекам в Узбекистане разрешили получать выписки о регистрации лекарств

Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
Получить короткую ссылку
49 0 0

С 1 ноября 2018 года требование к ответственным органам и организациям о предоставлении удостоверения госрегистрации отменяется.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Узбекистане усовершенствовали порядок государственной регистрации и оборота лекарственных средств, сообщает Министерство юстиции.

С 1 ноября отменяется требование о предоставлении удостоверения или дубликата госрегистрации лекарств, аптеки и больницы теперь смогут самостоятельно получать в электронной форме выписку о регистрации в реестре.

Фармацевтическая фабрика на востоке Дамаска в районе Баб аль Шарки
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Украина построит фармацевтический завод в Узбекистане

Кроме того, утвержден список стран, госрегистрация которых признается в республике, среди них – Бельгия, Великобритания, Италия, США и другие.

Также с ноября аптеки и их филиалы получают право реализовывать "ангро" продукцию, которая фасуется и маркируется в аптеках с использованием специального оборудования. "Ангро" продукция – это такое лекарство, которое производится и реализуется в крупной фасовке.

Отменена и продажа социально значимых лекарств по фиксированным ценам.

Теги:
госрегистрация, аптека, Лекарства



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Сборка автомобилей Man
Автомобильное царство: как собирают грузовики и автобусы MAN
Передайте пожалуйста за проезд: Как ездят в Бангладеш
После такого видео даже метро в час-пик покажется раем
Изменение ставки рефинансирования
Почему в Узбекистане выросла ставка рефинансирования и на что она влияет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054