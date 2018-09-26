Аптекам в Узбекистане разрешили получать выписки о регистрации лекарств

С 1 ноября 2018 года требование к ответственным органам и организациям о предоставлении удостоверения госрегистрации отменяется.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Узбекистане усовершенствовали порядок государственной регистрации и оборота лекарственных средств, сообщает Министерство юстиции.

С 1 ноября отменяется требование о предоставлении удостоверения или дубликата госрегистрации лекарств, аптеки и больницы теперь смогут самостоятельно получать в электронной форме выписку о регистрации в реестре.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Украина построит фармацевтический завод в Узбекистане

Кроме того, утвержден список стран, госрегистрация которых признается в республике, среди них – Бельгия, Великобритания, Италия, США и другие.

Также с ноября аптеки и их филиалы получают право реализовывать "ангро" продукцию, которая фасуется и маркируется в аптеках с использованием специального оборудования. "Ангро" продукция – это такое лекарство, которое производится и реализуется в крупной фасовке.

Отменена и продажа социально значимых лекарств по фиксированным ценам.