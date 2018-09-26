Азиатский банк развития понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2018 году

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) понизил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2018 году до 4,9% с 5,5% в апреле, сообщается в обновленном докладе АБР Asian Development Outlook.

Прогноз роста экономики Узбекистана в 2019 году также снижен до 5% с прежних 5,6%. Рост ВВП страны в 2017 году, по данным банка, составил 5,3%.

Снижение прогноза ВВП связано с затяжными последствиями прошлогодней девальвации национальной валюты, отметили эксперты банка.

При этом АБР сохранил прогноз инфляции в Узбекистане в 2018 году на уровне 16% и в 2019 году —14%, против 14,4% по итогам 2017 года.

Ранее ЦБ Узбекистана повысил прогноз уровня инфляции в текущем году до 16-17%. В 2018 году правительство Узбекистана прогнозирует рост ВВП на 5,9% против 5,5% по итогам 2017 года.