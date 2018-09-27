Центр по распределению товаров из Узбекистана могут построить под Оренбургом

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Оптово-распределительный центр (ОРЦ) плодоовощной продукции из Узбекистана могут построить в Оренбургской области, сообщает пресс-служба министерства внешней торговли республики.

Строительство центра обсуждалось на совещание на тему "Развитие сотрудничества и реализация совместных проектов России и Узбекистана. Региональный аспект" с участием членов правительства, министерств и ведомств Оренбургской области, которое провел губернатор области Юрий Берг. В состав узбекской делегации вошли руководители организаций "Узтрейд", "УртаОсие Транс" и других.

"В ходе совещания стороны обсудили возможность создания совместного логистического хаба – оптово-распределительного центра (ОРЦ) плодоовощной продукции на территории Оренбургской области для дальнейшей реализации узбекской продукции по всей территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Юрий Берг предложил построить ОРЦ в Акбулакском районе, где имеется соответствующая инфраструктура.

"Мы особенно заинтересованы в расширении внешнеэкономических связей с нашими стратегическими партнерами в центральноазиатском регионе, в первую очередь, с Узбекистаном", - заявил Берг, которого цитирует пресс-служба министерства.

По данным министерства, объем взаимной торговли между Оренбургской областью и Узбекистаном по итогам 2017 года составил 210,2 миллиона долларов, в первом полугодии 2018 года - 191 миллион долларов. Положительную динамику оборота обеспечели поставки в Узбекистан продукции ТЭК, и российский импорт фруктов и трикотажного полотна.