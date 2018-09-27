В сентябре аннулировали более 10 тысяч заявок на авто GM Uzbekistan

Речь идет об автомобилях Captiva, Cobalt, Damas, Lacetti, Malibu, Matiz, компания работает над улучшением услуг и сервиса.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. С 1 по 25 сентября компания GM Uzbekistan аннулировала свыше 10 тысяч фиктивных заявок на свои автомобили, сообщается на странице корпорации.

"Уважаемые клиенты, АО "Узавтосаноат" сообщает, что с 1 по 25 сентября 2018 года было аннулировано 10181 заявка на автомобили GM Uzbekistan. Из них, на автомобили Captiva - 314 единиц, Cobalt - 765 единиц, Damas - 2514 единиц, Lacetti - 409 единиц, Malibu - 2309 единиц и Matiz - 2717 единиц", - уточняется в сообщении.

Также компания напоминает, что за последнюю неделю августа специалистам удалось выявить и удалить 6,3 тысячи заявок.

Всего за полгода GM Uzbekistan продала в республике более 76 тысяч автомобилей, в июле были приняты меры по ускорению поставок.

Кроме того, в 2018 году по всей стране открылись "Автосалоны под открытым небом" по продаже автомобилей компании.