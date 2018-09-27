Продай, сколько сможешь: в Узбекистане отменят лицензию на оптовую торговлю

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. В Узбекистане вынесен на обсуждение проект постановления президента, согласно которому для оптовой торговли не нужна лицензия.
С 1 января 2019 года будет отменена лицензия на оптовую торговлю. Также без ограничений внутри страны можно будет продавать высоколиквидные виды продукции, сырья и материалов, завезенные по импорту.
Граждане смогут вывозить товары за пределы республики на сумму до 5 тысяч долларов. Интернет-магазины республики без дополнительной регистрации будут отправлять товар на 5 тысяч долларов, ранее нужно было заполнять грузовую таможенную декларацию.
Порядок и учет производства и продажи автомобилей, растительного масла, алкогольной и табачной продукции будет изменен.