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Продай, сколько сможешь: в Узбекистане отменят лицензию на оптовую торговлю

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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Интернет-магазины смогут продавать товара на 5 тысяч долларов без регистрации, а предприниматели будут покупать свежие овощи и фрукты без предоплаты.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. В Узбекистане вынесен на обсуждение проект постановления президента, согласно которому для оптовой торговли не нужна лицензия.

С 1 января 2019 года будет отменена лицензия на оптовую торговлю. Также без ограничений внутри страны можно будет продавать высоколиквидные виды продукции, сырья и материалов, завезенные по импорту. 

Граждане смогут вывозить товары за пределы республики на сумму до 5 тысяч долларов. Интернет-магазины республики без дополнительной регистрации будут отправлять товар на 5 тысяч долларов, ранее нужно было заполнять грузовую таможенную декларацию.

Министр внешней торговли Узбекистан Жамшид Ходжаев
Пресс-служба Минвнешторга Республики Узбекистан
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Отменена обязательная предоплата в виде 15% по всем сделкам между предпринимателями, а также 100% предоплата при экспорте свежих овощей и фруктов.

Порядок и учет производства и продажи автомобилей, растительного масла, алкогольной и табачной продукции будет изменен.




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