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Акционерное общество Узбекэнерго

"Узбекэнерго" объявило тендер на материалы для Туракурганской ТЭС

© АО "Узбекэнерго"
Экономика
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Подрядчики смогут предоставить предложения до 12 ноября, процедура конкурсных торгов будет осуществляться в соответствии с действующим руководством по закупкам.

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Компания "Узбекэнерго" объявила тендерные торги на приобретение оборудования и материалов для линий электропередачи и подстанций для строительства Туракурганской ТЭС, сообщает пресс-служба компании.

Предоставить тендерные предложения можно до 12 ноября 2018 года, основное оборудование для блока №2 сооружения должно появиться на строительной площадке в начале октября.

"Процедура конкурсных торгов будет осуществляться в соответствии с действующим руководством по закупкам, в рамках займов ОПР Японии и открыт для всех участников тендерных торгов из правомочных стран, как это определено в Заемном соглашении", - уточняется в пресс-релизе.

В прошлом году "Узбекэнерго" подписало дополнительные соглашения с Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Hitachi Power System в рамках строительства ТЭС, а также получило заем от от Японского агентства международного сотрудничества.

Туракурганская ТЭС в перспективе должна стать основным источником электроснабжения в Ферганской долине.

Теги:
Строительство, ТЭС, тендер, Узбекэнерго



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