"Узбекэнерго" объявило тендер на материалы для Туракурганской ТЭС

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Компания "Узбекэнерго" объявила тендерные торги на приобретение оборудования и материалов для линий электропередачи и подстанций для строительства Туракурганской ТЭС, сообщает пресс-служба компании.
Предоставить тендерные предложения можно до 12 ноября 2018 года, основное оборудование для блока №2 сооружения должно появиться на строительной площадке в начале октября.
"Процедура конкурсных торгов будет осуществляться в соответствии с действующим руководством по закупкам, в рамках займов ОПР Японии и открыт для всех участников тендерных торгов из правомочных стран, как это определено в Заемном соглашении", - уточняется в пресс-релизе.
В прошлом году "Узбекэнерго" подписало дополнительные соглашения с Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Hitachi Power System в рамках строительства ТЭС, а также получило заем от от Японского агентства международного сотрудничества.
Туракурганская ТЭС в перспективе должна стать основным источником электроснабжения в Ферганской долине.