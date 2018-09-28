Артыкходжаев против превращения Ташкента в безликий город из стекла и бетона

Своей основной задачей как мэра и.о. хокима Ташкента считает создание комфортных условий проживания, работы и отдыха не только для горожан, но и для иностранцев, гостей столицы Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. За последние полгода в Ташкенте зарегистрировано свыше 600 предприятий с иностранным капитала, такие данные и.о.хокима города Джахонгир Артыкходжаев озвучил на бизнес-завтраке с главами дипломатических миссий, международных организаций и финансовых институтов.

"В настоящее время в городе отслеживается инвестиционный подъем, вложения частных инвесторов за последние два года увеличилось на 300%, количество предприятий с иностранными инвестициями растет с каждым днем и на сегодняшний день составляет более 4 тысяч", - заявил он.

Артыкходжаев добавил, что своей основной задачей как мэра он считает создание комфортных условий проживания, работы и отдыха не только для самих ташкентцев, но и для иностранцев и гостей столицы.

Он также напомнил, что еженедельно хокимият устраивает дни открытых дверей для инвесторов, на которых местные и иностранные предприниматели могут представить свои проекты.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. В хокимияте города Ташкента проходит встреча с главами дипломатических миссий

"Мы видим интерес у партнеров и будем дальше создавать условия для того, чтобы Ташкент был привлекательным городом для инвестирования и доверия со стороны международного бизнес-сообщества. В настоящее время администрация столицы разрабатывает инвестиционную концепцию развития Ташкента в разрезе города и всех его районов, в которой будут отражены все приоритетные направления развития нашей столицы", - сказал градоначальник.

Он пояснил, что параллельно с расширением дорог и развитием общественного транспорта в столице Узбекистана стараются сохранить исторический облик. Например, отменили застройку старой городской части.

"Мы строим новый мегаполис, но не хотим его превратить в безликий город из стекла и бетона", - подчеркнул хоким.

Город открыт для новых идей и предложений, добавил Артыкходжаев.