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Штаб-квартира Всемирной торговой организации ВТО

Узбекистан проведет переговоры по вступлению в ВТО

© WTO
Экономика
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Министр внешней торговли Жамшид Ходжаев выехал в Астану, он намерен встретиться с генеральным директором Всемирной торговой организации Робертом Азеведой.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. В Астане 28 сентября пройдут переговоры по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию, сообщает пресс-служба Министерства внешней торговли республики.

Глава ведомства намерен встретиться с главой ВТО Робертом Азеведой и принять участие в "Форуме высокого уровня по продвижению торговли и инвестиций в целях развития: Евразийский взгляд". Цель мероприятия – продвижение диалога по новым правилам ВТО в сфере инвестиций.

"Во время переговоров Ж.Ходжаев и Р.Азеведу планируют обсудить вопросы сотрудничества Республики Узбекистан с ВТО. В частности, подготовку необходимых документов в ходе процесса присоединения Узбекистана к данной организации, расширение участия представителей республики в мероприятиях, организуемых ВТО, и другие вопросы", - уточняется в сообщении.

Возвращение к процессу вступления в ВТО президент Шавкат Мирзиёев обозначил в Стратегии действий Узбекистана на 2017-2021 годы, это одно из ключевых направлений развития торгово-экономической сферы.

Теги:
переговоры, Узбекистан, ВТО



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