Почему GM Uzbekistan отменяет продажу авто через дилерский центр

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. GM Uzbekistan расторгает дилерское соглашение с АО "Шахрихон-Авто Равон".
Дилерский центр постоянно нарушал соглашение, отсутствовала прозрачность в процессе реализации автомобилей GM Uzbekistan, участились случаи искусственного бронирования контрактов на поставку автомобилей, хранение автомобилей, пользующихся большим спросом в так называемых "закрытых гаражах", отсутствие официального прайс-листа в открытом доступе.
Компания продолжает деятельность по выявлению недобросовестных дилерских центров, сообщается на странице компании в Facoebook.