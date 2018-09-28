Почему GM Uzbekistan отменяет продажу авто через дилерский центр

В дилерском центре отсутствовал официальный прайс-лист, участились случаи искусственного бронирования контрактов на поставку автомобилей и другие нарушения.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. GM Uzbekistan расторгает дилерское соглашение с АО "Шахрихон-Авто Равон".

Дилерский центр постоянно нарушал соглашение, отсутствовала прозрачность в процессе реализации автомобилей GM Uzbekistan, участились случаи искусственного бронирования контрактов на поставку автомобилей, хранение автомобилей, пользующихся большим спросом в так называемых "закрытых гаражах", отсутствие официального прайс-листа в открытом доступе.

Кроме того, сотрудники дилерского центра недостоверно информировали клиентов о наличии автомобилей для контрактации, колл-центр не отвечал на звонки, внешний вид сотрудников центра не соответствовал нормам, сообщается на сайте

Компания продолжает деятельность по выявлению недобросовестных дилерских центров, сообщается на странице компании в Facoebook.