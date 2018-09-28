Цены на нефтепродукты в Узбекистане отстают от динамики мировых цен на нефть

ПО данным "Узбекнефтегаза", за последние десять лет на предприятиях компании снизилась добыча нефти в 3,8 раза, , газового конденсата - почти на треть.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Цены на нефтепродукты в Узбекистане должны быть скорректированы из-за роста импорта нефти и снижения внутренней добычи за последние десять лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО "Узбекнефтегаз".

"За последние десять лет на предприятиях АО "Узбекнефтегаз" снизилась добыча нефти - в 3,8 раза, или с 3 миллионов до 800 тысяч тонн, газового конденсата - с 1,8 до 1,4 миллиона тонн, или на 28%", - говорится в материалах холдинга.

По данным компании, за 30-45 лет существенно сократилась ресурсная база основных месторождения отрасли. Серьезных вложений требует геологоразведка и мероприятия для поддержания добычи на действующих месторождениях и введения в эксплуатацию новых запасов.

В 2000-2018 годах импорт нефти и нефтепродуктов в Узбекистане увеличился в 2,6 раза – до 940 миллионов долларов, сообщает "Узбекнефтегаз". При этом доля импорта в потреблении нефтепродуктов за это время увеличилась с 16,8% до 64,3%

"И снижение добычи, продиктованное объективными причинами, и рост затрачиваемых валютных средств требуют внимания отрасли все к той же тарифной политике и ее своевременной корректировке, в том числе и через непопулярные методы", - отмечает пресс-служба.

По данным специалистов компании, внутренние розничные цены на нефтепродукты сейчас существенно отстают от динамики мировых цен на нефть. Например, действующие цены на бензин были рассчитаны исходя из среднемировой цене 60 долларов за баррель нефти против 77 долларов в начале сентября.