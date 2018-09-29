Индия и Узбекистан договорились о 50 инвестпроектах на 3 миллиарда долларов

Страны намерены развивать сотрудничество в фармацевтической и медицинской отраслях, в строительстве, добыче минеральных ресурсов, туризме и в сфере высоких технологий.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Дели в преддверие визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялся узбекско-индийский бизнес-форум, сообщает пресс-служба Государственного комитета по инвестициям.

По итогам форума достигнуты договоренности по реализации 50 инвестиционных проектов на сумму около 3 миллиардов долларов Кроме того, состоялась церемония подписания Соглашения по созданию Делового совета Индии и Узбекистана.

Пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по инвестициям Участники узбекско-индийского бизнес-форума в Дели

© Sputnik / Александр Кряжев Индийская компания может построить солнечные электростанции в Узбекистане

Во встрече от узбекской стороны приняли участие представители Госкоминвестиций, Минвнешторга, Торгово-промышленной палаты, а также посольства республики. Кроме того, в состав узбекской делегации вошли руководители еще ряда министерств и ведомств, хокимиятов, крупных национальных компании, в том числе "Узавтосаноат", "Узбекэнерго", "Узбекнефтегаз", "Узметкомбинат", "Узстройматериалы", "Узэлтехсаноат" и другие.

От принимающей стороны переговоры вела Конфедерация индийской промышленности и более 150 представителей крупных промышленных предприятий и предпринимателей.

На сегодняшний день в Узбекистане насчитывается 145 предприятий с участием индийского капитала, в том числе 21 — со 100% долей. Объем двусторонней торговли в 2017 году составил 323,6 миллиона долларов.

Узбекистан экспортирует в Индию бобы, бальзамы, сырой шелк, земляные металлы и удобрения. Среди главных импортных товаров, ввозимых в республику из Индии — фармацевтическая и медицинская продукция, черные металлы, а также различное технологическое оборудование и запасные части к автомобилям.

Пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по инвестициям Стенд компании "Узбекнефтегаз" на узбекско-индийском бизнес-форуме в Дели

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Страны намерены наращивать взаимодействие в фармацевтической промышленности и здравоохранении, в туризме, а также в сфере информационно-коммуникационных технологий, в сельском хозяйстве и в добыче минеральных ресурсов. Есть взаимный интерес и в проектах по созданию инфраструктуры и строительству доступного жилья.

В рамках визита 29 сентября откроется национальная выставки Узбекистана, где будут представлены стенды с сельскохозяйственной, кондитерской, пищевой и алкогольной продукцией.

Пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по инвестициям Презентация узбекских товаров на бизнес-форуме в Дели

Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Рама Натха Ковинда посетит Индию с визитом с 30 сентября по 1 октября.