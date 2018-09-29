Покрыть дефицит: в ноябре в Узбекистане возобновят выпуск гособлигаций

Размещать ценные бумаги будут лишь среди банков и юрлиц-резидентов, деньги от размещения отправят в бюджет республики на покрытие дефицита.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Узбекистане впервые за шесть лет возобновляют выпуск государственных казначейских обязательств и облигаций, первые бумаги выпустят в ноябре, сообщается в постановлении кабинета министров.

Их выпустят в бездокументарной форме для обращения на рынке ценных бумаг, приобрести документы смогут только банки и юридические лица-резиденты.

"Средства от размещения государственных ценных бумаг поступают в республиканский бюджет Республики Узбекистан и направляются на покрытие дефицита Государственного бюджета Республики Узбекистан и реализацию мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие страны, а также крупных инвестиционных проектов, определяемых решениями Президента Республики Узбекистан", - говорится в тексте постановления.

Определять объем каждого выпуска, периодичность выплат и размер процентного дохода по ним будет Министерство финансов Узбекистана.

Ранее сообщалось о планах администрации Ташкента впервые выпустить муниципальные ценные бумаги.