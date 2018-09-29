Стратегию финансирования проектов в Узбекистане на 5 лет принял ЕБРР

За прошедшее время банк предоставил правительству Узбекистана и частным компаниям 899 миллионов евро для 54 проектов.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял пятилетнюю стратегию финансирования проектов в Узбекистане.

Об этом говорится в сообщении банка.

Стратегия предполагает инвестирование в частные компании с целью повышения их конкурентоспособности, в проекты, связанные с энергоэффективностью, а также в поддержку регионального и международного сотрудничества страны.

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ЕБРР принял решение о новом этапе инвестиций на фоне изменений в политической и экономической сферах Узбекистана, а также начатых в конце 2016 года реформ в государстве, отмечается в сообщении.

"Новая стратегия ЕБРР для Узбекистана признает необходимость укрепления демократических институтов страны, расширения роли гражданского общества, обеспечения большей свободы средств массовой информации и содействия предпринимательству среди женщин. Банк также продолжит следить за прогрессом по искоренению принудительного и детского труда в таких секторах, как хлопководство", - сообщает банк.

Узбекистан стал членом ЕБРР в апреле 1992 года, представительство банка было открыто в Ташкенте в мае 1993 года.

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В марте 2017 года после длительной паузы во взаимоотношениях между банком и Узбекистаном состоялся визит в республику делегации ЕБРР во главе с Чакрабарти. В ноябре прошлого года возобновило работу представительство банка в стране.

По данным ЕБРР, за прошедшее время банк предоставил правительству Узбекистана и частным компаниям 899 миллионов евро для 54 проектов.