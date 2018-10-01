Всемирный банк выделит Минутруда Узбекистана кредит в 50 миллионов долларов

Средства планируется направить на совершенствования работы центров занятости, а также на повышения качества мониторинга и оценки сферы труда.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Всемирный банк намерены выделить Министерству занятости и трудовых отношений Узбекистана льготный кредит на 50 миллионов долларов на реализацию проектов в сфере трудоустройства, сообщает пресс-служба Минфина республики.

Представители Всемирного банка (ВБ) провели встречу в Ташкенте в Министерстве финансов Республики Узбекистан.

В частности, ВБ заявил о готовности выделить Узбекистану льготный кредит в размере 50 миллионов долларов для развития центров содействия занятости, а также на финансирование программ по мониторингу и оценке рынка труда.

Еще одной темой обсуждения стала пенсионная реформа в Узбекистане. Всемирный банк выразил готовность оказать как техническое содействие, так и экспертную поддержку при подготовке предложений по данному вопросу до конца 1 квартала 2019 года.

© REUTERS / Yuri Gripas Что ВБ и МВФ рекомендовали поменять в экономике Узбекистана

Кроме того, прорабатывается реализация в республике проекта по внедрению "Единого реестра социальной защиты", благодаря которой государство сможет находить нуждающиеся в социальной поддержке группы населения для оказания своевременной помощи, в период реформ тарификации.

Эксперты ВБ также готовы помочь в разработке методов косвенной оценки доходов домохозяйств при нехватке (или отсутствии) информации об их прямых доходах.

Ранее, в рамках визита в Узбекистан главы Исламского банка развития Бандара Хаджара, был подписан документ о выделении республике 1,3 миллиарда долларов на реализацию проектов в различных сферах. В частности, 475 миллионов долларов направят на энергетику, транспорт и городское развитие, 300 миллионов — на строительство жилья и инфраструктуры в сельской местности, еще 300 миллионов – на поддержку торгового финансирования, 140 миллионов – на социальное развитие и 85 миллионов – на проекты частного бизнеса.