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Вольфрам

SUN и IFG Capital вложат 300 млн долларов в добычу вольфрама в Узбекистане

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Экономика
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Тема:
Государственный визит президента Узбекистана в Индию (10)
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Документы подписаны по итогам индийско-узбекского бизнес-форума, состоявшегося в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Индию 30 сентября - 1 октября.

ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Индийская компания SUN Group и международная IFG Capital собираются инвестировать 300 миллионов долларов в добычу и разработку месторождений вольфрама в Узбекистане, сообщает пресс-служба IFG Capital.

"IFG, Госкомгеологии Узбекистана и группа SUN подписали соглашение о совместной разработке семи вольфрамовых месторождений в Узбекистане", - говорится в сообщении компании.

Документ был подписан по итогам индийско-узбекского бизнес-форума, состоявшегося в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Индию 30 сентября - 1 октября.

© Sputnik / Александр Гращенков
IFG Capital Partners изучит возможность разработки месторождение вольфрама
В понедельник IFG Capital также подписала соглашение и Госкомгеологии Узбекистана о приобретении эксклюзивных прав на проведение технико-экономических исследований указанных месторождений и создания на их базе кластера по производству и переработке вольфрама.

Группа SUN подтвердила готовность инвестировать совместно с IFG в разведку и разработку вольфрамового кластера. Общая сумма инвестиций составит 300 миллионов долларов, период работы кластера составит 25-30 лет.

IFG планирует построить две мобильные перерабатывающие фабрики, которые будут обслуживать месторождения, а также экспортировать весь произведенный вольфрам в страны Северной Америки и ЕС. По предварительным данным, на представляемых месторождениях находится около 130 тысяч тонн трехокиси вольфрама. Первые результаты исследований ожидаются в четвертом квартале 2018 года.

Тема:
Государственный визит президента Узбекистана в Индию (10)



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