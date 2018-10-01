SUN и IFG Capital вложат 300 млн долларов в добычу вольфрама в Узбекистане

Документы подписаны по итогам индийско-узбекского бизнес-форума, состоявшегося в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Индию 30 сентября - 1 октября.

ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Индийская компания SUN Group и международная IFG Capital собираются инвестировать 300 миллионов долларов в добычу и разработку месторождений вольфрама в Узбекистане, сообщает пресс-служба IFG Capital.

"IFG, Госкомгеологии Узбекистана и группа SUN подписали соглашение о совместной разработке семи вольфрамовых месторождений в Узбекистане", - говорится в сообщении компании.

Документ был подписан по итогам индийско-узбекского бизнес-форума, состоявшегося в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Индию 30 сентября - 1 октября.

© Sputnik / Александр Гращенков IFG Capital Partners изучит возможность разработки месторождение вольфрама

В понедельник IFG Capital также подписала соглашение и Госкомгеологии Узбекистана о приобретении эксклюзивных прав на проведение технико-экономических исследований указанных месторождений и создания на их базе кластера по производству и переработке вольфрама.

Группа SUN подтвердила готовность инвестировать совместно с IFG в разведку и разработку вольфрамового кластера. Общая сумма инвестиций составит 300 миллионов долларов, период работы кластера составит 25-30 лет.

IFG планирует построить две мобильные перерабатывающие фабрики, которые будут обслуживать месторождения, а также экспортировать весь произведенный вольфрам в страны Северной Америки и ЕС. По предварительным данным, на представляемых месторождениях находится около 130 тысяч тонн трехокиси вольфрама. Первые результаты исследований ожидаются в четвертом квартале 2018 года.