Межрегиональный российско-узбекский форум пройдет в Ташкенте в октябре

В рамках форума пройдет серия выставок, демонстрирующих туристический и промышленный потенциал регионов Узбекистана и России.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Первый форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией пройдет в Ташкенте 18-20 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Республики Узбекистан.

"На мероприятии будут обсуждены вопросы интенсификации связей регионов двух стран, поддержки их экспортного потенциала, совершенствования национальных законодательств в сфере инвестиций, развития цифровой экономики", - сообщили в посольстве.

В рамках форума пройдет серия выставок, демонстрирующих туристический и промышленный потенциал регионов Узбекистана и России.

Напомним, 18-19 октября в Ташкенте состоится визит президента России Владимира Путина в Узбекистан. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что к визиту практически все готово.