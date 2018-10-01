Алишер Усманов: мы, узбеки, — народ безропотный, но не трусливый

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik, Антон Курилкин. Миллиардер Алишер Усманов рассказал о своих планах по инвестированию в Ташкент, состоянии дел, увлечении спортом и семейной жизни российскому телеканалу "Россия-1". Sputnik Узбекистан выделил главное.
О спорте и первом миллионе
Один из богатейших людей России не без гордости вспоминает свое спортивное детство, Поначалу, все у него складывалось не так, как он хотел. В футбольную секцию в Ташкенте Усманова не взяли из-за очков, в баскетбольной команде он тоже не прижился, после чего начал заниматься фехтованием. На этом поприще будущий бизнесмен достиг больших успехов — выиграл чемпионат республики и дорос до сборной СССР.
Но свой первый заработанный миллион долларов Усманов помнит прекрасно. Такой капитал он сумел скопить на производстве полиэтиленовых пакетов, Впрочем, деньги бизнесмен быстро потерял – его друг проиграл их в казино.
"Это был честный, чистый бизнес, и я им горжусь", — вспоминает Усманов.
Сейчас Алишер Бурханович уже не ходит в офис, а иногда не работает целыми днями – как он сам объясняет, интеллектуальная деятельность не требует ежедневного присутствия на работе.
Санкции и бизнес на западе
Санкции, считает Усманов, контрпродуктивны – но даже несмотря на различные недружественные меры со стороны американского правительства, общение с партнерами из США, сохраняется.
При этом информацию о полном уходе с западных рынков, появившуюся на фоне новостей об активах "Мегафона" и о продаже доли в футбольном клубе "Арсенал", Усманов опроверг.
"Не надо обращать внимания. Я не фаталист, но я не люблю быть от кого-то зависимым. Я могу зависеть только от своего президента или от своей жены… Мы, узбеки, народ безропотный, но не трусливый", — подчеркнул миллиардер.
Я – купец интернета
Не считает себя Алишер Усманов и королем интернета, предпочитая более демократичный статус.
Усманов считает, что интернет вкупе с искусственным интеллектом создаст новые условия существования человека, и поэтому регулирование глобальной сети сейчас очень нужный и важный шаг.
"Нельзя власти шашкой махать, но и одновременно субъектам интернет-общения необходимо повышать свою ответственность… Я не выступаю за цензуру, я выступаю за закон", - поделился мнением бизнесмен.
По его словам, необходимо разрабатывать и механизмы совместного, глобального управления интернета в рамках ООН.
Сам Усманов проводит в интернете два-три часа в день. Телеграмм-каналы, которые раньше привлекали, сейчас миллиардера уже не интересуют – из источника информации они превратились в инструмент.
По родным местам и с заботой об Узбекистане
Телевизионное интервью с бизнесменом снималось в нескольких локациях в России и в Узбекистане. В Ташкенте Усманов посетил и свою школу, и одно из мест работы, и даже зашел в спортивную секцию, где занимался в юности, чтобы показать несколько приемов нынешним воспитанникам.
Помимо этого бизнесмен вложился в восстановление исламского наследия Узбекистана. Не исключает он и других инвестиций в республику.
Усманов: вложу в Узбекистан, сколько смогу =>>
Планирует Усманов помогать узбекскому бизнесу и развивать кооперацию между странами. В качестве примера он привел сотрудничество его металлургической компании с узбекскими предприятиями – USM Holdings.