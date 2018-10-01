Алишер Усманов: мы, узбеки, — народ безропотный, но не трусливый

Российский бизнесмен узбекского происхождения недавно отметил 65-летний юбилей. Усманов получил награды сразу от двух президентов – Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik, Антон Курилкин. Миллиардер Алишер Усманов рассказал о своих планах по инвестированию в Ташкент, состоянии дел, увлечении спортом и семейной жизни российскому телеканалу "Россия-1". Sputnik Узбекистан выделил главное.

О спорте и первом миллионе

Один из богатейших людей России не без гордости вспоминает свое спортивное детство, Поначалу, все у него складывалось не так, как он хотел. В футбольную секцию в Ташкенте Усманова не взяли из-за очков, в баскетбольной команде он тоже не прижился, после чего начал заниматься фехтованием. На этом поприще будущий бизнесмен достиг больших успехов — выиграл чемпионат республики и дорос до сборной СССР.

© Sputnik / Алексей Никольский Усманов: вместо санкций мир должен сплотиться против общих угроз

Увлекается Алишер Усманов и ставками на спорт – но пари заключает с друзьями. За один из спортивных сезонов, как он рассказал, ему удалось выиграть миллион долларов.

Но свой первый заработанный миллион долларов Усманов помнит прекрасно. Такой капитал он сумел скопить на производстве полиэтиленовых пакетов, Впрочем, деньги бизнесмен быстро потерял – его друг проиграл их в казино.

"Это был честный, чистый бизнес, и я им горжусь", — вспоминает Усманов.

Сейчас Алишер Бурханович уже не ходит в офис, а иногда не работает целыми днями – как он сам объясняет, интеллектуальная деятельность не требует ежедневного присутствия на работе.

Санкции и бизнес на западе

Санкции, считает Усманов, контрпродуктивны – но даже несмотря на различные недружественные меры со стороны американского правительства, общение с партнерами из США, сохраняется.

При этом информацию о полном уходе с западных рынков, появившуюся на фоне новостей об активах "Мегафона" и о продаже доли в футбольном клубе "Арсенал", Усманов опроверг.

"Не надо обращать внимания. Я не фаталист, но я не люблю быть от кого-то зависимым. Я могу зависеть только от своего президента или от своей жены… Мы, узбеки, народ безропотный, но не трусливый", — подчеркнул миллиардер.

Я – купец интернета

Не считает себя Алишер Усманов и королем интернета, предпочитая более демократичный статус.

"Я не король интернета… Билл Гейтс, Стив Джобс, Цукерберг, Гришин, Дуров – вот они короли интернета, а если говорить про российских игроков – то князья. Я — купец интернета. А сейчас стал его болельщиком", — признается основатель USM Holdings.

Усманов считает, что интернет вкупе с искусственным интеллектом создаст новые условия существования человека, и поэтому регулирование глобальной сети сейчас очень нужный и важный шаг.

"Нельзя власти шашкой махать, но и одновременно субъектам интернет-общения необходимо повышать свою ответственность… Я не выступаю за цензуру, я выступаю за закон", - поделился мнением бизнесмен.

По его словам, необходимо разрабатывать и механизмы совместного, глобального управления интернета в рамках ООН.

Сам Усманов проводит в интернете два-три часа в день. Телеграмм-каналы, которые раньше привлекали, сейчас миллиардера уже не интересуют – из источника информации они превратились в инструмент.

По родным местам и с заботой об Узбекистане

Телевизионное интервью с бизнесменом снималось в нескольких локациях в России и в Узбекистане. В Ташкенте Усманов посетил и свою школу, и одно из мест работы, и даже зашел в спортивную секцию, где занимался в юности, чтобы показать несколько приемов нынешним воспитанникам.

© Sputnik / Сергей Гунеев Сколько миллиардер Алишер Усманов вложил в ФК "Пахтакор"

Благодаря тому, что Усманов был 10 лет акционером "Арсенала", он досконально изучил эту тему и сейчас активно помогает российским клубам. Кроме этого, не забывает миллиардер и о своей первой любимой команде "Пахтакор". Сейчас бизнесмен получил несколько предложений по работе с узбекским клубом, однако от комментариев о покупке активов по коммерческим соображениям воздерживается. Однако "Пахтакору" Усманов уже помогает – он внес 20 миллионов долларов на строительство стадиона.

Помимо этого бизнесмен вложился в восстановление исламского наследия Узбекистана. Не исключает он и других инвестиций в республику.

Усманов: вложу в Узбекистан, сколько смогу =>>

Планирует Усманов помогать узбекскому бизнесу и развивать кооперацию между странами. В качестве примера он привел сотрудничество его металлургической компании с узбекскими предприятиями – USM Holdings.