Евразийский банк развития собирается инвестировать в проекты в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) в ближайшее время собирается активно инвестировать в проекты на территории Узбекистана - это часть среднесрочной стратегии банка, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампредседателя правления банка Андрея Крайнего.

По словам Крайнего, инвестиционный портфель Евразийского банка развития (ЕАБР) по итогам 2022 года составит 4,6 миллиарда долларов.

"В наших планах открытие представительства в Узбекистане и очень энергичные намерения работы в аграрном секторе, промышленности и добывающей отрасли. Узбекистан пока не является членом ЕАБР – компетенция такого решения находится на правительственном уровне", - сообщил зампред.

ЕАБР учрежден Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами-участниками банка также являются Армения, Белоруссия, Кыргызстан и Таджикистан. Уставный капитал банка - 7 миллиардов долларов.

Напомним, на прошлой неделе Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял пятилетнюю стратегию финансирования проектов в Узбекистане. План включает инвестирование в частные компании с целью повышения их конкурентоспособности, а также в проекты, связанные с энергоэффективностью.