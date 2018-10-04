Внешэкономбанк и "Национальная энергосберегающая компания" заключили меморандум о сотрудничестве, предполагающий стратегическое партнерство по финансированию поставок в Узбекистан российской высокотехнологичной продукции.
Услуга door-to-door service – одно из преимуществ международного пункта. Первое курьерское отправление выполнили из Турции – 1,38 тонны текстильной продукции.
Центральный банк Узбекистана с 3 октября установил новый обменный курс валют.
В Международном деловом центре Tashkent City продолжается строительство объектов. В настоящее время работы ведутся на лотах №1, 5, и 7. Весь проект планируется реализовать за четыре года.
Ориентировочная стоимость проекта - 150 миллионов долларов, сроки его реализации – 2018-2021 годы.
Казахстан рассчитывает с осени начать поставки бензина в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан - по итогам года планируется экспортировать до 400 тысяч тонн.
Сенат Олий Мажлиса одобрил соответствующие поправки к закону 27 сентября.
Индия и Узбекистан — давние партнеры, которые намерены и дальше развивать свое сотрудничество. Новый импульс отношениям придал визит Шавката Мирзиёева в Нью-Дели и состоявшийся там межгосударственный бизнес-форум.
Относительно конца 2017 года, цены на товары в Узбекистане в среднем повысились на 7,4%, услуги подорожали на 10,1%.