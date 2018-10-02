Хлеб, стройматериалы и образование: что еще подорожало в этом году

Относительно конца 2017 года, цены на товары в Узбекистане в среднем повысились на 7,4%, услуги подорожали на 10,1%.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Инфляция в потребительском секторе Узбекистана за девять месяцев этого года составила 8,1%, в сентябре цены на товары и услуги выросли в среднем на 1,8%, сообщает Госкомстат.

В среднем товары за прошедший месяц прибавили в цене 1,9%, услуги – 1,2%.

Относительно конца 2017 года, цены на товары в среднем повысились на 7,4%, услуги подорожали на 10,1%.

"Анализ инфляции в годовом выражении (в месяце текущего года по отношению к соответствующему месяцу прошлого года) показал, что с января по август текущего года характер инфляции имел тенденцию к постепенному снижению уровня. В сентябре уровень инфляции в годовом выражении повысился, хотя и остался ниже показателей января-июля текущего года", - говорится в сообщении.

В сентябре этого года продовольственные товары за месяц подорожали на 3,3 %, непродовольственные товары – на 0,3 %, услуги – на 1,2 %. Однако именно услуги и непродовольственные товары за 9 месяцев 2018 года выросли в цене значительнее, чем продовольственные товары, отметили в Госкомстате.

Среди факторов, повлиявших на уровень инфляции за 9 месяцев этого года, ключевыми стали либерализация регулируемых цен на отдельные товары, расширение потребительского и инвестиционного спроса в экономике из-за увеличения объемов кредитования, перемены в инфляционных ожиданиях, сезонные колебания цен, а также изменения позиций национальной валюты.

Хлеб - подорожанию голова

© Sputnik / Александр Кряжев Хлеб в Узбекистане будут продавать по рыночным ценам

Продовольственные товары в целом с начала года подорожали на 6%. за январь-сентябрь 2018 года средний рост цен на хлеб из муки 1 сорта составил 64%, из муки высшего сорта – 47,2%, на муку 1 сорта (включая импортную) – 10,5%. Напомним, с 15 сентября введены свободные цены на хлеб.

Рис подорожал относительно конца прошлого года на 44,8%.

Пик роста цен за месяц на говядину и баранину был зарегистрирован в июле. Цены на мясо домашней птицы, напротив, ежемесячно снижались вплоть до июля и, начиная с августа, стали повышаться. Несмотря на снижение цен на яйца относительно конца прошлого года, в августе и сентябре цены на них вновь поползли вверх.

Что стоит дом построить

© Sputnik / Сергей Венявский В Узбекистане намерены производить больше стройматериалов

Непродовольственные товары в целом за 9 месяцев 2018 года прибавили в цене 9,1%. Наиболее ощутимо подорожали строительные материалы, уголь, одежда и горючее для автомобилей. Например, пропан за этот период вырос в цене на 48,8%, метан – на 24,1%, на это повлияла сложившаяся конъюнктура на рынке ГСМ и связанные с этим колебания биржевых котировок в течение года. При этом, в сентябре цены на пропан снизились на 15,4%, а цены на метан выросли на 1,6%.

Из строительных материалов кирпич за 9 месяцев подорожал на 48,4%, цемент – на 24,7%, шпатлевка – на 16,5 %, обои – на 16,3%, шифер – на 14,3%.

Хочешь учиться - плати

За три квартала этого года тарифы на услуги для населения выросли на 10,1%.

"Ключевым фактором роста цен на платные услуги населению в сентябре текущего года стало повышение платы за обучение в высших учебных заведениях на контрактной основе", - отметили в Госкомстате.

С нового учебного года стоимость контрактов на обучение в вузах Узбекистана привязана к размерам минимальной заработной платы (МРЗП). Стоимость контрактного обучения в среднем по республике выросла на 20,3% (с учетом повышения МРЗП с 15 июля на 7%).

В январе-сентябре этого года тарифы в коммунальной сфере выросли в среднем на 13,8%, стоимость проезда в пассажирском транспорте увеличилась на 9,1%, услуги по отдыху подорожали на 18,2%, образовательные услуги, включая стоимость обучения на языковых курсах и по подготовке водителей - на 15,7%, услуги бытового характера - на 8,1%.