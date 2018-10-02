Хлеб, стройматериалы и образование: что еще подорожало в этом году

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Инфляция в потребительском секторе Узбекистана за девять месяцев этого года составила 8,1%, в сентябре цены на товары и услуги выросли в среднем на 1,8%, сообщает Госкомстат.
В среднем товары за прошедший месяц прибавили в цене 1,9%, услуги – 1,2%.
Относительно конца 2017 года, цены на товары в среднем повысились на 7,4%, услуги подорожали на 10,1%.
"Анализ инфляции в годовом выражении (в месяце текущего года по отношению к соответствующему месяцу прошлого года) показал, что с января по август текущего года характер инфляции имел тенденцию к постепенному снижению уровня. В сентябре уровень инфляции в годовом выражении повысился, хотя и остался ниже показателей января-июля текущего года", - говорится в сообщении.
В сентябре этого года продовольственные товары за месяц подорожали на 3,3 %, непродовольственные товары – на 0,3 %, услуги – на 1,2 %. Однако именно услуги и непродовольственные товары за 9 месяцев 2018 года выросли в цене значительнее, чем продовольственные товары, отметили в Госкомстате.
Среди факторов, повлиявших на уровень инфляции за 9 месяцев этого года, ключевыми стали либерализация регулируемых цен на отдельные товары, расширение потребительского и инвестиционного спроса в экономике из-за увеличения объемов кредитования, перемены в инфляционных ожиданиях, сезонные колебания цен, а также изменения позиций национальной валюты.
Хлеб - подорожанию голова
Рис подорожал относительно конца прошлого года на 44,8%.
Пик роста цен за месяц на говядину и баранину был зарегистрирован в июле. Цены на мясо домашней птицы, напротив, ежемесячно снижались вплоть до июля и, начиная с августа, стали повышаться. Несмотря на снижение цен на яйца относительно конца прошлого года, в августе и сентябре цены на них вновь поползли вверх.
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Из строительных материалов кирпич за 9 месяцев подорожал на 48,4%, цемент – на 24,7%, шпатлевка – на 16,5 %, обои – на 16,3%, шифер – на 14,3%.
Хочешь учиться - плати
За три квартала этого года тарифы на услуги для населения выросли на 10,1%.
"Ключевым фактором роста цен на платные услуги населению в сентябре текущего года стало повышение платы за обучение в высших учебных заведениях на контрактной основе", - отметили в Госкомстате.
С нового учебного года стоимость контрактов на обучение в вузах Узбекистана привязана к размерам минимальной заработной платы (МРЗП). Стоимость контрактного обучения в среднем по республике выросла на 20,3% (с учетом повышения МРЗП с 15 июля на 7%).
В январе-сентябре этого года тарифы в коммунальной сфере выросли в среднем на 13,8%, стоимость проезда в пассажирском транспорте увеличилась на 9,1%, услуги по отдыху подорожали на 18,2%, образовательные услуги, включая стоимость обучения на языковых курсах и по подготовке водителей - на 15,7%, услуги бытового характера - на 8,1%.