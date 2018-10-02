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В Ташкенте заработал первый банкомат с функцией обмена валюты

Банкам в Узбекистане разрешили выдавать микрозаймы

© Foto : GlobUz
Экономика
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Сенат Олий Мажлиса одобрил соответствующие поправки к закону 27 сентября.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Коммерческие банки в Узбекистане получили право выдавать гражданам микрозаймы, говорится в документе на сайте Lex.uz.

Соответствующие поправки к закону сенат Олий Мажлиса одобрил 27 сентября.

Сумма микрозайма не должна превышать 100 минимальных заработных плат, выдавать ее в основном будут наличным на срок до 1 года.

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При этом запрещено начисление процентов, взимание комиссии и неустойки – штрафов или пени, а также применение любых других мер ответственности по договорам оказания услуг на сумму, которая составляет более половины размеры заимствования в год.

На сегодня в республике работают 36 микрокредитных организаций и 900 филиалов коммерческих. При помощи новых поправок государства уравнивает их в правах.

По мнению экспертов, это улучшит конкурентную среду и в перспективе приведет к рыночному формированию процентных ставок микрозаймов.

Теги:
закон, микрокредит, Банки



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