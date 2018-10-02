Казахстан в среду подпишет позволяющий начать экспорт бензина протокол с РФ

Казахстан рассчитывает с осени начать поставки бензина в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан - по итогам года планируется экспортировать до 400 тысяч тонн.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Казахстан и Россия 3 октября подпишут протокол, позволяющий республике начать экспорт бензина в в соседние страны, в том числе и в Узбекистан, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики республики Каната Бозумбаева.

"Я завтра еду подписывать. Завтра в рамках форума "Российская энергетическая неделя", мы с господином Новаком договорились, что во второй половине дня в Москве подпишем протокол о внесении изменений в соглашение о взаимодействии в топливно-энергетическом комплексе", - сказал Бозумбаев.

Ранее зампред правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании "Казмунайгаз" Данияр Тиесов сообщал, что Казахстан рассчитывает с осени начать поставки бензина в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан - по итогам года планируется экспортировать до 400 тысяч тонн, а в 2019 году объем экспорта бензина может составить 1-1,2 миллиона тонн.

Позже Бозумбаев пояснял, что для начала экспорта необходимо изменить двустороннее соглашение с РФ. В середине сентября министр заявлял, что Казахстану критически важно в октябре-ноябре начать экспорт бензина, чтобы не допустить затоваривания рынка, поскольку в республике сложился профицит бензина.