16:16 02 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Нефтеперабатывающий завод

Казахстан в среду подпишет позволяющий начать экспорт бензина протокол с РФ

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Экономика
Получить короткую ссылку
42 0 0

Казахстан рассчитывает с осени начать поставки бензина в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан - по итогам года планируется экспортировать до 400 тысяч тонн.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Казахстан и Россия 3 октября подпишут протокол, позволяющий республике начать экспорт бензина в в соседние страны, в том числе и в Узбекистан, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики республики Каната Бозумбаева.

"Я завтра еду подписывать. Завтра в рамках форума "Российская энергетическая неделя", мы с господином Новаком договорились, что во второй половине дня в Москве подпишем протокол о внесении изменений в соглашение о взаимодействии в топливно-энергетическом комплексе", - сказал Бозумбаев.

Ранее зампред правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании "Казмунайгаз" Данияр Тиесов сообщал, что Казахстан рассчитывает с осени начать поставки бензина в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан - по итогам года планируется экспортировать до 400 тысяч тонн, а в 2019 году объем экспорта бензина может составить 1-1,2 миллиона тонн.

Позже Бозумбаев пояснял, что для начала экспорта необходимо изменить двустороннее соглашение с РФ. В середине сентября министр заявлял, что Казахстану критически важно в октябре-ноябре начать экспорт бензина, чтобы не допустить затоваривания рынка, поскольку в республике сложился профицит бензина.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Шарль Азнавур и Рубен Варданян. Церемония вручения Aurora Prize
    В память о маэстро

    Новая стипендия в память о Шарле Азнавуре на обучение в колледже UWC Dilijan в Армении будет ежегодно вручаться студентам из франкоговорящих стран.

  • Сельдь
    "Президентская коллекция"

    В Латвии возмутились селедкой, названной в честь президентов страны, - пресервы выпустили в честь столетия республики.

  • Микрофон
    Музыкальный вопрос

    В Сейме одобрили законопроект о квотировании литовской музыки на радио: 35 процентов эфира предлагают отдать национальным произведениям.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Сенаторы во время перерыва
От Иноятова до Куранбаева, или Один день в Сенате Олий Мажлиса
Строительство Международного делового центра Tashkent City
Как возводят первый в Узбекистане небоскреб МДЦ Tashkent City
Узбекско-индийские отношения в политике, экономике и гуманитарной сфере
Не только Тадж-Махал: что связывает Индию и Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054