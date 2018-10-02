Exxon Mobil предоставит технологии для модернизации НПЗ в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Американская Exxon Mobil предоставит технологии для модернизации Ферганского нефтеперерабатывающего завода на востоке Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".

В мае "Узбекнефтегаз" и Exxon Mobil подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству в организации производства базовых масел на Ферганском НПЗ. Документ был подписан в ходе визита в США президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

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По данным пресс-службы, ранее в Ташкенте состоялась встреча руководства "Узбекнефтегаза" и делегации американской компании. "Exxon Mobil готова делиться опытом и технологиями для успешной реализации данного многообещающего проекта", - заявил по итогам переговоров вице-президент американской компании Шон Смит, которого цитирует "Узбекнефтегаз".

"Exxon Mobil примет участие в качестве лицензиара технологического оборудования в проекте "Организация производства базовых масел групп II и III на базе ООО "Ферганский НПЗ", - говорится в сообщении.

По данным "Узбекнефтегаза", ориентировочная стоимость проекта - 150 миллионов долларов, сроки его реализации – 2018-2021 годы.

В ходе переговоров стороны обсудили мероприятия по ускорению проекта, в частности, подписание пакетов лицензионных и инженерных соглашений, возможности оптимизации цен с учетом обновленной конфигурации процесса производства, а также возможности получения дополнительных базовых масел из остаточной фракции, добавили в "Узбекнефтегазе".

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Ферганский НПЗ, введенный в эксплуатацию в 1959 году, а сегодняшний день выпускает порядка 60 видов нефтепродуктов. Проектная мощность завода по переработке составляет 5,5 миллиона тонн нефти в год.

Общая мощность трех НПЗ республики — Бухарского, Ферганского и Алтыарыкского - составляет около 10 миллионов тонн. Однако из-за истощения запасов действующих месторождений добыча нефти и газового конденсата в последние годы в республике падает, что сказалось на работе нефтеперерабатывающих заводов.