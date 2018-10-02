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Доллар взлетел по отношению к суму – курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Антон Денисов
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (40)
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Центральный банк Узбекистана с 3 октября установил новый обменный курс валют.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане продемонстрировал существенный рост, прибавив 100,38 сума. Теперь американская валюта стоит 8179,66 сума.

Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Центрального банка республики.

Центральный банк Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Евро, в свою очередь, потерял 23,58 сума, составив 9468,77 сума.

Рубль поднялся на 4,38 сума – до 125,84 сума.

Напомним, что в сентябре доллар превысил психологическую отметку в 8 тысяч сумов.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (40)



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