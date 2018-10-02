Доллар взлетел по отношению к суму – курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане продемонстрировал существенный рост, прибавив 100,38 сума. Теперь американская валюта стоит 8179,66 сума.

Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Центрального банка республики.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров ЦБ Узбекистана поднял ставку рефинансирования до уровня 2004 года

Евро, в свою очередь, потерял 23,58 сума, составив 9468,77 сума.

Рубль поднялся на 4,38 сума – до 125,84 сума.

Напомним, что в сентябре доллар превысил психологическую отметку в 8 тысяч сумов.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.