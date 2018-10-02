Грузы из руки в руки: в аэропорту Навои открыли пункт почтового обмена

Услуга door-to-door service – одно из преимуществ международного пункта, первое курьерское отправление выполнили из Турции – 1,38 тонны текстильной продукции.

ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. В аэропорту Навои 2 октября открыли пункт международного почтового обмена, сообщает пресс-служба НАК "Узбекистон хаво йуллари".

Одно из преимуществ нового сервиса – услуга door-to-door, которая позволяет передавать грузы из руки в руки и обеспечивает прозрачность работы пункта.

"Создание ММПО имеет большое значение для нашего аэропорта как для инфраструктурно-логистического узла. В свете развития интернет-торговли разветвленная маршрутная сеть аэропорта, связывающая Навои с крупнейшими городами Европы и Азии, обеспечит полную загрузку мощностей ММПО и даст возможность нам совместно с взаимодействующими службами отработать новейшие технологии обслуживания почты и грузов", - заявил руководитель воздушной гавани Тимур Бабаев.

Первое курьерское отправление выполнили из Турции – 1,38 тонны текстильной продукции.

Пункт будет работать круглосуточно, без выходных и праздников.