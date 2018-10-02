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Трансформаторная площадка электростанции

ВЭБ может профинансировать модернизацию электростанций в Узбекистане

© Sputnik / Алексей Даничев
Экономика
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Внешэкономбанк и "Национальная энергосберегающая компания" заключили меморандум о сотрудничестве, предполагающий стратегическое партнерство по финансированию поставок в Узбекистан российской высокотехнологичной продукции.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Российский Внешэкономбанк рассматривает возможность финансирования модернизации электростанций и насосных станций в Узбекистане с участием "Национальной энергосберегающей компании" (АО "НЭК") сообщили в компании.

"ВЭБ готов рассмотреть возможность финансирования ряда проектов с участием АО "НЭК" и российских компаний, предусматривающих модернизацию электростанций, а также насосных станций в области водного хозяйства Узбекистана. Для реализации конкретных направлений сотрудничества стороны будут заключать отдельные соглашения", - говорится в сообщении.

Внешэкономбанк и АО "НЭК" заключили меморандум о сотрудничестве, который предполагает стратегическое партнерство по финансированию поставок в Узбекистан российской высокотехнологичной продукции, а также проведении работ и оказанию услуг в области энергоэффективности и энергосбережения на территории республики.

Денежные купюры
© Flickr/ TaxRebate.org.uk
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"Поддержка российского промышленного экспорта товаров, работ, услуг энергетической отрасли, в том числе в сфере генерации и распределения энергии, является одним из приоритетных направлений деятельности Внешэкономбанка. Подписание меморандума будет способствовать дальнейшему развитию экономического, научно-технического и торгового сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан" - заявил заместитель председателя ВЭБ Даниил Алгульян.

Внешэкономбанк — российская государственная корпорация, основные задачи которой — создание условий для экономического роста и стимулирование инвестиций.

 




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