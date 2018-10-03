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Здание Национального Банка Узбекистана

Узнацбанк договорился с Абу-Даби об инвестициях на 100 миллионов долларов

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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В рамках Узбекско-Эмиратского бизнес-форума было подписано соглашение о сотрудничестве с Фондом развития столицы ОАЭ.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik.  Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана договорился с Фондом развития Абу-Даби о сотрудничестве на 100 миллионов долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского банка.

Соответствующее соглашение стороны подписали 3 октября в Ташкенте в рамках Узбекско-Эмиратского бизнес-форума.

"Соглашением предусматривается реализация инвестиционного проекта, в-первую очередь, в сфере строительства гостиницы международного уровня и туристического торгово-развлекательного центра в г.Самарканде, что позволит повысить туристический потенциал города. Также предполагается финансирование проектов в таких сферах, как электроснабжение, водоснабжение, здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли", - говорится в пресс-релизе.

Таким образом Узбекистан намерен реализовать "Программу мероприятий по ускоренному развитию туристического потенциала города Самарканда и Самаркандской области на 2017-2019 годы".

Теги:
Ташкент, Инвестиции, Банки



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