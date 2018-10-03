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Водитель в автомобиле

Украина проводит расследование против легковых авто из Узбекистана

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Причиной стала угроза украинскому национальному товаропроизводителю, исходящая от узбекистанских производителей.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Украина начала антисубсидиционное расследование против автомобилей из Узбекистана, сообщает газета Кабинета министров Украины "Урядовый курьер".

Жалобу подала национальная ассоциация "Укравтопром", она заявила о нарушении закона Украины "О защите национального товаропроизводителя от субсидированного импорта". Проверкой занялась комиссия Украины по международной торговле.

"По результатам рассмотрения комиссия установила, что в жалобе приведено достаточно информации, которая свидетельствует о том, что узбекские производители легковых автомобилей могли получать субсидии от государственных органов Республики Узбекистан и пользоваться отдельными льготами от субсидий", - говорится в сообщении.

С 2015 по 2017 годы объем импорта легковых авто из Узбекистана на Украины вырос в абсолютных показателях более чем на 760%.

В ноябре 2015 года Украина ввела спецпошлину на импорт автомобилей из Узбекистана, она составляет 12,12% от таможенной стоимости. 

Теги:
Расследование, Украина, автомобиль



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