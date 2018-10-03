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Как делают автомобили GM Uzbekistan

В филиале GM Uzbekistan в Хорезмской области произошли кадровые перестановки

© Новости Узбекистана
Экономика
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На ключевые посты были назначены ответственные и целеустремленные работники, отметили в GM Uzbekistan.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. По итогам проверки филиала GM Uzbekistan в городе Питнак Хорезмской области, несколько сотрудников лишились работы за систематические недочеты и ошибки, сообщает пресс-служба компании.

Некоторые сотрудники были переведены на новую должность, а другие заняли вакантные места. На ключевые посты были назначены ответственные и целеустремленные работники, отметили в GM Uzbekistan.

Начальником закупки отдела закупки и локализации стал Дилшодбек Назаров, стаж его работы в компании составляет 5 лет.

Уткирбек Хусаинбеков  занял пост начальника секции транспортного обслуживания, он работает в компании уже 7 лет.

Расулбек Курбанбаев, чей стаж работы в GM 5 лет, назначен менеджером центральной отгрузочной площадки.

Напомним, на днях 10 руководителей автозавода GM Uzbekistan в Асаке лишились своих должностей.




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