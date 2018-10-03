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Кто сможет проверять субъекты предпринимательства в Узбекистане

Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
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Теперь контролирующие органы Узбекистана смогут самостоятельно определять количество подлежащих аттестации сотрудников.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Узбекистане вынесен на обсуждение проект Положения о порядке проведения аттестации должностных лиц контролирующих органов по предоставлению права на проведение проверок деятельности субъектов предпринимательства".

Согласно документу, каждый контролирующий орган Республики самостоятельно определит, какому количеству сотрудникам необходимо пройти аттестацию, каким профессиональным требованиям они должны соответствовать, а также – как часто должны проводиться аттестации (не реже раза в три года).

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Руководителю ведомства необходимо создать постоянно действующую аттестационную комиссию из пяти сотрудников , в должностные обязанности которых не входят проверки бизнеса. Также в нее обязательно должны быть включены представители органов прокуратуры, субъектов предпринимательства и Торгово-промышленной палаты. Председатель комиссии – руководитель  органа, а рабочий орган – подразделение по работе с кадрами. Проверять сотрудников региональных подразделений могут территориальные и межрегиональные аттестационные комиссии.

В список включатся все сотрудники, имеющие право проведения проверок деятельности субъектов предпринимательства, срок допуска которых подошел к концу или истекает через месяц, а также лица, впервые предлагаемые для получения такого права.

На каждого специалиста составляется служебная характеристика, справка-объективка с приложением копий документов о полученном образовании, стаже работы и повышении квалификации.

Каждый кандидат проходит собеседование и тестирование на знание нормативно-правовых актов в сфере проверок. Решение по каждому сотруднику принимается посредством открытого голосования.

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Прошедшие аттестацию получают специальное удостоверение, дающее право проверять деятельность субъектов предпринимательства. Через определенный период необходимо подтверждать свою квалификацию.

В январе 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел двухлетний мораторий на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности предпринимательства. Это одна из мер, предусмотренных Госпрограммой по реализации стратегии действий в Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий.

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Согласно указу главы государства, подписанному 27 июля, только по истечении срока действия моратория можно будет осуществлять проверки в случаях систематического нарушения налогового законодательства по уплате налогов и других обязательных платежей в течение финансового года. В этом же списке – случаи выявления нарушений указанного законодательства, превышающих сумму ста минимальных размеров заработной платы (после принятия органами государственной налоговой службы мер, предусмотренных законодательством), а также случаи выявления фактов нарушения налогового законодательства субъектами предпринимательства, имеющих в уставном фонде долю государства более 50 процентов.

Мораторий не распространяется на проверки, проводимые на основании обращений физических и юридических лиц о фактах нарушений законодательства или инициируемые контролирующими органами по итогам результатов риск-анализа деятельности субъектов предпринимательства.

Торгово-промышленная палата Узбекистана призвала предпринимателей к порядочности во время моратория и предостерегла от злоупотреблений.

Теги:
Законопроект, Узбекистан, Предпринимательство



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