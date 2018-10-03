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Казахстану разрешили экспортировать бензин из РФ, в том числе в Узбекистан

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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В рамках энергетической недели Казахстан и Россия подписали протокол, снимающий с республики ограничение на экспорт отдельных видов нефтепродуктов за пределы Таможенного союза.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Казахстан получил возможность экспортировать нефтепродукты из России за пределы таможенной зоны, в том числе в Узбекистан и другие страны Центральной Азии, сообщил РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министра энергетики республики Нурлыбек Женисбек.

Документ был подписан в рамках Российской энергетической недели. Таким образом Казахстан и Россия внесли изменения в соглашение между двумя правительствами о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года.

"Вносимые изменения позволят регулировать ввоз нефтепродуктов из России в Казахстан и экспорт нефтепродуктов с территории Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза на межведомственном уровне - на уровне энергетических ведомств двух стран", — сказал Женисбек.

Нефтеперабатывающий завод
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Казахстан в среду подпишет позволяющий начать экспорт бензина протокол с РФ
Он пояснил, что теперь Казахстан сможет оперативнее принимать решения по открытию/закрытию экспорта или импорта отдельных видов нефтепродуктов, в зависимости от баланса внутреннего рынка ГСМ. До этого момента в Казахстане действовал запрет на экспорт светлых нефтепродуктов.

Ранее зампред правления национальной компании "Казмунайгаз" Данияр Тиесов говорил, что Казахстан рассчитывает с осени начать поставки бензина в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан — по итогам года планируется экспортировать до 400 тысяч тонн, а в 2019 году объем экспорта бензина может составить от 1 до 1,2 миллиона тонн.

Казахстан крайне заинтересован начать поставки топлива в октябре-ноябре, чтобы не допустить затоваривания рынка, поскольку в республике сложился профицит бензина, что привело к снижению цен на него.

Теги:
транзит, Таможенный союз, Бензин, Россия, Казахстан, Узбекистан



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