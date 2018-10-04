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Узбекско - эмиратский бизнес–форум в Ташкенте

Узбекистан и ОАЭ создадут фонд прямых инвестиций на миллиард долларов

Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям
Экономика
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Делегацию ОАЭ в Узбекистане, в которую вошли порядка 40 человек, возглавил заместитель председателя Торгово-промышленной палаты страны Ибрахим Аль-Махмуд.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты в ходе узбекско-эмиратского бизнес-форума в Ташкенте подписали соглашение о создании фонда прямых инвестиций на миллиард долларов, сообщает пресс-служба Государственного комитета по инвестициям.

Делегацию ОАЭ в Узбекистане, в которую вошли порядка 40 человек, возглавил заместитель председателя Торгово-промышленной палаты страны Ибрахим Аль-Махмуд.

Организатором форума выступил Госкомитет по инвестициям при поддержке Посольства Узбекистана в ОАЭ и Генерального консульства республики в Дубае.

Узбекско - эмиратский бизнес–форум в Ташкенте
Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям
Узбекско - эмиратский бизнес–форум в Ташкенте

По итогам бизнес–форума подписано несколько двухсторонних документов в сферах коммерческого и жилищного строительства, возобновляемой энергетики и инвестиционного сотрудничества.

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и Фонд развития Абу-Даби подписали Соглашение о сотрудничестве по строительству торгового центра и международного отеля в Самарканде.

Между ТПП Узбекистана и ТПП Абу-Даби подписано Соглашение о двустороннем сотрудничестве. Государственный комитет Узбекистана по инвестициям совместно с энергетической компанией Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company PJSC) договорились о сотрудничестве в сфере внедрения возобновляемых источников энергии, строительства ветряной и солнечной электростанций.




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