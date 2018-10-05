Для каких видов деятельности в Узбекистане отменили лицензии

Обслуживание воздушных судов в аэропортах, ферментацию табачного сырья и другое исключили из перечня.

ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. В Узбекистане приняли поправки к Перечню видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии, сообщает Norma.uz.

Теперь такие документы не нужно получать для обслуживания самолетов в аэропортах при выполнении воздушных перевозок, для ферментации табачного сырья, изготовления, дублирования и демонстрации на экране фильмов или других произведений, продажи и проката компьютерных программ.

© Sputnik / Игорь Зарембо Продай, сколько сможешь: в Узбекистане отменят лицензию на оптовую торговлю

Еще четыре направления – проектирование, строительство, эксплуатация и оказание услуг телекоммуникаций - объединили в одну позицию, лицензию на них будут выдавать общую.

Кроме того, в ближайшее время могут отменить лицензии на риелторские услуги, разработку, создание и контроль качества лекарств.

Напомним, что с 1 октября в республике вводится лицензирование на оборот криптоактивов, включая создание бирж.