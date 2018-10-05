За опасными производствами в Узбекистане закрепят госинспекторов

ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Кабинет министров Республики Узбекистан опубликовал проект постановления об утверждении Положения о Государственном комитете промышленной безопасности.
Документ размещен на портале обсуждения нормативно-правовых документов.
"Установить такой порядок, при котором каждый государственный инспектор закрепляется за опасными производственными объектами в зависимости от отрасли надзора", - говорится в тексте проекта.
При этом условия труда таких специалистов приравняют к условиям работников поднадзорных производств.
Министерство финансов Узбекистана и Министерство экономики обязали предусматривать в госбюджете средства на работу нового комитета.