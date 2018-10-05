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За опасными производствами в Узбекистане закрепят госинспекторов

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Эта мера указана в проекте постановления кабинета министров об утверждении Положения о Государственном комитете промышленной безопасности республики.

ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Кабинет министров Республики Узбекистан опубликовал проект постановления об утверждении Положения о Государственном комитете промышленной безопасности.

Документ размещен на портале обсуждения нормативно-правовых документов.

"Установить такой порядок, при котором каждый государственный инспектор закрепляется за опасными производственными объектами в зависимости от отрасли надзора", - говорится в тексте проекта.

При этом условия труда таких специалистов приравняют к условиям работников поднадзорных производств.

Министерство финансов Узбекистана и Министерство экономики обязали предусматривать в госбюджете средства на работу нового комитета.

Теги:
закон, инспектор, Узбекистан



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