"Зарубежнефть" заинтересована в месторождениях ферганского региона

Руководство "Зарубежнефти" заявило, что готово к обсуждению перехода на следующий этап с более конкретными действиями по подготовке к подписанию соглашения.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Российская "Зарубежнефть" заинтересована в реализации проекта по повышению нефтедобычи на длительно разрабатываемых месторождениях ферганского региона, сообщила пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".

Представители российской компании неоднократно встречались со специалистами "Узбекнефтегаза", а также научных институтов АО "УзЛИТИнефтгаз", АО "ИГИРНИГМ", посетили месторождение АО "Андижаннефть".

"В результате проведенной работы, российская компания сделала заявление, о том, что могла бы реализовать проект по повышению нефтедобычи на длительно разрабатываемых месторождениях ферганского региона", - говорится в сообщении.

Руководство "Зарубежнефти" заявило, что готово к обсуждению перехода на следующий этап с более конкретными действиями по подготовке к подписанию соглашения.

Представители российской и узбекской компаний обсудили различные формы взаимодействия, такие как возможность создания совместного предприятия, образование оператора и подписание сервисного контракта. Принято решение обсудить данный вопрос с обеспечением необходимых специалистов сторон в следующий приезд российской компании.