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Встреча представителей АО Зарубежнефть и Узбекнефтегаза

"Зарубежнефть" заинтересована в месторождениях ферганского региона

Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Экономика
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Руководство "Зарубежнефти" заявило, что готово к обсуждению перехода на следующий этап с более конкретными действиями по подготовке к подписанию соглашения. 

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Российская "Зарубежнефть" заинтересована в реализации проекта по повышению нефтедобычи на длительно разрабатываемых месторождениях ферганского региона, сообщила пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".

Представители российской компании неоднократно встречались со специалистами "Узбекнефтегаза", а также научных институтов  АО "УзЛИТИнефтгаз",  АО "ИГИРНИГМ", посетили месторождение АО "Андижаннефть".

 

"В результате проведенной работы, российская компания сделала заявление, о том, что могла бы реализовать проект по повышению нефтедобычи на длительно разрабатываемых месторождениях ферганского региона", - говорится в сообщении.

Руководство "Зарубежнефти" заявило, что готово к обсуждению перехода на следующий этап с более конкретными действиями по подготовке к подписанию соглашения. 

Представители российской и узбекской компаний обсудили различные формы взаимодействия, такие как возможность создания совместного предприятия, образование оператора и подписание сервисного контракта. Принято решение обсудить данный вопрос с обеспечением необходимых специалистов сторон в следующий приезд российской компании.




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