За счет чего растет объем экспорта Ташкента – цифры от хокимията

В столичной администрации рассказали о предприятиях, занимающихся экспортом товаров, и о планах руководства по расширению мощностей.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. В прошлом году объем экспорта Ташкента составил свыше 235 миллионов долларов, а за 8 месяцев этого года он вырос в 1,1 раза и уже составляет более 166 миллионов.

Такие данные приводит пресс-служба Главного Управления экономики и комплексного развития столицы.

Указывается, что около 85% от этой цифры - это товары региональных промышленных предприятий, и 15% - это свежая и переработанная плодовоовощная продукция.

В хокимияте рассказали, что сегодня около 800 предприятий в Ташкенте работают на экспорт.

Например, торговая марка BONITO jeans экспортирует 100% своей продукции.

"В этом году компания продала товаров на миллион долларов, до конца этого года планирует отгрузить товара еще на 300 тысяч долларов", - рассказала начальник планового отдела компании Инна Эккирт. По ее словам, в этом году предприятие планирует расширить мощности и выйти на узбекский рынок с утепленными куртками.

Компания Turan Silk также работает на экспорт. Она обеспечивает сырьем для шелка Иран и Китай, планирует освоить рынок Турции.

"В прошлом году объем экспорта составил около миллиона долларов, за 9 месяцев этого года мы уже экспортировали на полтора миллиона, и до конца года планируем довести эту цифру до двух миллионов", - рассказал главный бухгалтер компании Бахром Джалалов.

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Он добавил, что в планах предприятия закупить новое оборудование и наладить производство шелковых одеял как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

О предприятии Pulp and Paper рассказал заместитель директора Рамзитдин Бахритдинов. По его словам, компания производит 300 тонн в месяц высококачественной бумажной продукции, 80% которой экспортирует в Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Афганистан и Китай.

В планах руководства - расширяться и наращивать обороты производства, а также увеличить количество рабочих мест в два раза.

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В пресс-службе столичной администрации подчеркивают, что, экспортируя свои товары, страна принимает непосредственное участие в международной торговле, заявляет о себе всему миру как о надежном партнере, которому есть что предложить другим странам.