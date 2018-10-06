Узнацбанк подписал соглашение с французским "Кредит Агриколь" на 300 млн евро

Кредитная линия банка Credit Agricole S.A привлекается без предоставления государственной гарантии, что свидетельствует о возрастающем доверии к Узбекистану и его банковским учреждениям со стороны международных финансовых институтов.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. В Париже в рамках Узбекского-Французского бизнес форума, состоявшегося в преддверии государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию, Узнацбанк подписал заемное соглашение с банком Crédit Agricole S.A. на сумму 300 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации Узбекистана.

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"Соглашением предусматривается финансирование инвестиционных проектов в Узбекистане за счет кредитной линии французского банка под страховые покрытия экспортно-кредитных агентств", - говорится в сообщении.

Credit Agricole S.A. готов предложить услуги по торговому финансированию для осуществления поставок оборудования и технологий из Франции и других стран Европы.

Подписанное Узнацбанком заемного соглашения открывает доступ к новым рынкам капитала, что позволит привлечь долгосрочные кредитные ресурсы на более благоприятных условиях, отмечает пресс-служба.

Сотрудничество с Credit Agricole S.A. не ограничивается только привлечением кредитных ресурсов, а также предполагает оказание консультационных услуг для содействия узбекским предпринимателям в налаживании связей с французским бизнесом.

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Кредитная линия банка Credit Agricole S.A привлекается без предоставления государственной гарантии, что свидетельствует о возрастающем доверии к Узбекистану и его банковским учреждениям со стороны международных финансовых институтов.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. (АО "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк") – является лидером на рынке банковских услуг во Франции и Европы, обслуживает более 52 млн. клиентов в 50 странах мира. По оценкам издания "Global Finance" группа Crédit Agricole, обладая активами в размере 1,82 трлн. евро, занимает 13 место в рейтинге TOP50 среди крупнейших мировых банков.

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