Туристическую зону "Кадимий Бухоро" будет строить французская "Буиг"

Проект включает в себя строительство на территории 10 гектаров гостиниц, торгово-развлекательного центра, ресторанов, элитного жилого комплекса и ландшафтных садов.

ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. В Париже в ходе узбекско-французского бизнес-форума, состоявшегося в преддверии государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию, Узнацбанк и французская компания "Буиг" подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проектов в туристической отрасли на сумму 100 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

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Соглашением предусматривается строительство туристической зоны "Кадимий Бухоро", создание которой осуществляется по инициативе главы Узбекистана, в соответствии с утвержденной Программой ускоренного развития туристского потенциала города Бухары и Бухарской области на 2017 – 2019 годы.

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Проект включает в себя строительство на территории 10 гектаров гостиниц, торгово-развлекательного центра, ресторанов, элитного жилого комплекса, ландшафтных садов и других объектов.

В рамках соглашения компания "Буиг" наряду с проектированием и строительством также будет оказывать содействие в поиске новых инвесторов для совместной реализации проектов в данном направлении и участвовать в управлении реализованными объектами.

Компания "Буиг" также планирует поэтапно реализовать проекты по строительству сети гостиниц и курортов в других туристических городах Узбекистана.

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Достигнутое соглашение направлено на дальнейшее развитие и повышение эффективности туристического потенциала Узбекистана, создание благоприятных условий для широкого ознакомления туристов с уникальными объектами культурного наследия, обеспечение динамичного развития туристической инфраструктуры в соответствии с современными требованиями.

Bouygues Batiment International SAS (Буиг Батиман Интернасиональ САС) — одна из крупнейших строительных компаний Франции. Среди объектов, которые возводила "Буиг", - тоннель под Ла-Маншем, арка Дефанс, терминал №2 аэропорта имени Шарля де Голля.