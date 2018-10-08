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Флаги Узбекистана и Казахстана

Казахстан и Узбекистан могут создать приграничную торговую зону

© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Экономика
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Дипкорпус зарубежных стран в Казахстане посетил Международный центр приграничного сотрудничества (МПЦС) "Хоргос" на границе с Китаем.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Вопрос создания приграничной торговой зоны между Казахстаном и Узбекистаном рассматривается заинтересованными сторонами двух государств, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Дипкорпус зарубежных стран в Казахстане посетил Международный центр приграничного сотрудничества (МПЦС) "Хоргос".

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства Кайрат Абдрахманов отметил, что в 2017 году объем грузоперевозок через Казахстан вырос на 17% и составил около 17 миллионов тонн. На протяжении трех лет доля транспортной отрасли в ВВП составляет в среднем не менее 8%.

"Благодаря успешному запуску проекта Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" (граница Казахстана и Китая. — Sputnik), в данный момент изучается создание аналогичного МЦПС на казахстанско-узбекской границе", — сказал Абдрахманов.

Правительство Казахстана планирует повысить доход с транзитных перевозок в 2020 году до 5 миллиардов долларов, а также в четыре раза увеличить транзит для пассажирского движения авиатранспортом.

Флаги Узбекистана и Казахстана
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
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Расширение приграничного сотрудничества на "Хоргосе" — один из важнейших инвестпроектов в казахстанско-китайских отношениях. Торговая зона обеспечивает свободное передвижение в границах МПЦС граждан Казахстана, Китая, а также третьих стран, которые официально находятся в государстве пребывания для деловых встреч, заключения сделок и торговли.

Казахстан входит в пятерку ключевых торговых партнеров Узбекистана. Торговый оборот двух стран по итогам 2017 года вырос на 35% и составил 1,3 миллиарда долларов.

 




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