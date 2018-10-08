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Проверка долларов на подлинность

Доллар стабилизировался к суму – курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (41)
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Центральный банк Узбекистана с 9 октября установил новый обменный курс валют.

ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане приостановил упорный рост, который демонстрировал на протяжении последних недель.

Американская валюта прибавила 1,42 сума, ее курс составил 8181,08 сума.

Директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев
Фото из личного архива Александра Разуваева
Разуваев о том, как валютная ситуация в РФ повлияет на узбекский сум

Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Центрального банка республики.

Евро просел на 41,71 сума и стоит 9427,06 сума.

Рубль потерял 3,11 сума – до 122,73 сума.

Напомним, что в сентябре курс доллара превысил психологическую отметку в 8 тысяч сумов.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (41)



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