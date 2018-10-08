Доллар стабилизировался к суму – курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане приостановил упорный рост, который демонстрировал на протяжении последних недель.

Американская валюта прибавила 1,42 сума, ее курс составил 8181,08 сума.

Фото из личного архива Александра Разуваева Разуваев о том, как валютная ситуация в РФ повлияет на узбекский сум

Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Центрального банка республики.

Евро просел на 41,71 сума и стоит 9427,06 сума.

Рубль потерял 3,11 сума – до 122,73 сума.

Напомним, что в сентябре курс доллара превысил психологическую отметку в 8 тысяч сумов.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.