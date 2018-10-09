13:09 09 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.73
  • EUR9427.06
  • USD8181.08
Поиск
Стенд компании Узбекнефтегаз на узбекско-индийском бизнес-форуме в Дели

"Узбекнефтегаз" будет сотрудничать с индийской ONGC Videsh Limited

Пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по инвестициям
Экономика
Получить короткую ссылку
3 0 0

Подписанные соглашения предусматривают совместную подготовку в течение 4 месяцев конкретных предложений по сотрудничеству.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" и индийская ONGC Videsh Limited подписали соглашение о сотрудничестве и соглашение о конфиденциальности, сообщает пресс-служба узбекской компании.

Соглашения, подписанные по итогам состоявшихся в Индии переговоров представителей АО "Узбекнефтегаза" с директором по геологоразведке ONGC Videsh Limited Судхиром Шарма, предусматривают совместную подготовку в течение 4 месяцев конкретных предложений по сотрудничеству.

Визит Шавката Мирзиёева в Индию
AP Photo/Manish Swarup
Узбекистан и Индия активизируют сотрудничество в оборонной сфере
Делегация "Узбекнефтегаза" участвовала в узбекско-индийском бизнес-форуме, который прошел в Индии накануне визита в Индию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 30 сентября - 1 октября, а также в выставке национальной продукции "Сделано в Узбекистане" в Нью-Дели.

ONGC Videsh Limited основана в 1965 году, и является дочерней компанией и зарубежным подразделением Oil and Natural Gaz Corporation (ONGC) – национальной нефтяной компании Индии.

ONGC – самая большая транснациональная компания в стране и контролируется государством через Министерство нефти и природного газа Индии. Она производит около 72% сырой нефти и около 62% природного газа Индии. Чистый доход компании (по итогам 2017 года) составил 2,8 миллиарда долларов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Аэропорт Алматы
    Мне бы в небо!

    Авиационные власти Казахстана провели проверку по факту прохода певца Торегали Тореали на борт самолета авикомпании Air Astana без билета.

  • Мигалка. Архивное фото
    Низко летел

    Сотрудники отдела ГУВД Чуйской области задержали водителя машины с мигалкой, который чуть не сбил автоинспектора на трассе под Бишкеком.

  • Свадьба, архивное фото
    Замуж за таджика

    В Таджикистане к выбору невесты и организации свадьбы всегда относились не так, как в России. Необычные истории того, как девушек выдавали замуж.

  • Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, фото из архива
    Язык науки

    Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр рассказал, почему в республике наблюдается большой интерес к русскому языку.

  • Детская одежда и обувь
    Вторые руки

    Белорусское правительство может запретить торговлю бывшей в употреблении одеждой и обувью через интернет.

  • Первым абхазским IRONMAN стал Борис Барциц
    Железный человек

    Первым абхазским победителем соревнований по триатлону IRONMAN, проходившем в Барселоне, стал Борис Барциц.

  • Аэропорт Алматы
    Мне бы в небо!

    Авиационные власти Казахстана провели проверку по факту прохода певца Торегали Тореали на борт самолета авикомпании Air Astana без билета.

  • Мигалка. Архивное фото
    Низко летел

    Сотрудники отдела ГУВД Чуйской области задержали водителя машины с мигалкой, который чуть не сбил автоинспектора на трассе под Бишкеком.

  • Свадьба, архивное фото
    Замуж за таджика

    В Таджикистане к выбору невесты и организации свадьбы всегда относились не так, как в России. Необычные истории того, как девушек выдавали замуж.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Лауреат ТЭФИ-Содружество от Узбекистана Махбуба Батырбекова
Единство, опыт и новые знакомства: как прошло вручение "ТЭФИ" в Ташкенте
Президента Узбекистана встретили во Франции
Сабли наголо: Мирзиёева торжественно встретили во Франции
Индекс человеческого развития за 2018 год
Узбекистан - второй в ЦА по индексу человеческого развития

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054