"Узбекнефтегаз" будет сотрудничать с индийской ONGC Videsh Limited

Подписанные соглашения предусматривают совместную подготовку в течение 4 месяцев конкретных предложений по сотрудничеству.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" и индийская ONGC Videsh Limited подписали соглашение о сотрудничестве и соглашение о конфиденциальности, сообщает пресс-служба узбекской компании.

Соглашения, подписанные по итогам состоявшихся в Индии переговоров представителей АО "Узбекнефтегаза" с директором по геологоразведке ONGC Videsh Limited Судхиром Шарма, предусматривают совместную подготовку в течение 4 месяцев конкретных предложений по сотрудничеству.

AP Photo/Manish Swarup Узбекистан и Индия активизируют сотрудничество в оборонной сфере

Делегация "Узбекнефтегаза" участвовала в узбекско-индийском бизнес-форуме, который прошел в Индии накануне визита в Индию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 30 сентября - 1 октября, а также в выставке национальной продукции "Сделано в Узбекистане" в Нью-Дели.

ONGC Videsh Limited основана в 1965 году, и является дочерней компанией и зарубежным подразделением Oil and Natural Gaz Corporation (ONGC) – национальной нефтяной компании Индии.

ONGC – самая большая транснациональная компания в стране и контролируется государством через Министерство нефти и природного газа Индии. Она производит около 72% сырой нефти и около 62% природного газа Индии. Чистый доход компании (по итогам 2017 года) составил 2,8 миллиарда долларов.