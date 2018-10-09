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Ладонь запачканная нефтью

Французская Total изучит возможность разведки нефти и газа в Узбекистане

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
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Французская сторона рассматривает изучение возможности совместного проведения геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Французская Total E&P подписала соглашение с АО "Узбекнефтегаз" по изучению возможности проведения разведки углеводородов на территории республики.

Об этом сообщает пресс-служба узбекистанской компании.

Ранее в Париже и.о. председателя правления "Узбекнефтегаза" Бахром Ашрафханов обсудил с руководством Total E&P перспективы дальнейшего сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

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© Пресс-служба президента Узбекистана.
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"По итогам переговоров подписано соглашение о сотрудничестве, предусматривающее изучение возможности совместного проведения геологоразведочных работ на инвестиционных блоках республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

В рамках соглашения будет создана совместная рабочая группа, которая по итогам изучения предоставит конкретные предложения для дальнейшего развития сотрудничества.

Французская сторона выразила заинтересованность в установлении взаимовыгодных отношений с АО "Узбекнефтегаз", а также отметила большой потенциал нефтегазовой промышленности республики, добавили в компании.

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Мощности "Узбекнефтегаза" позволяют в настоящий момент добывать природный газ в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидкие углеводороды в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По данным официальной статистики, добыча природного газа в Узбекистане в 2017 году выросла на 0,5% - до 56,417 миллиарда кубометров, нефти — снизилась на 6,3%, до 806 тысяч тонн.

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