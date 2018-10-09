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"Узбекнефтегаз" договорился о сотрудничестве с Французским институтом нефти

Пресс-служба компании "Узбекнефтегаз"
Экономика
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Тема:
Государственный визит президента Узбекистана во Францию (11)
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Переговоры с участием исполняющего обязанности председателя правления узбекской компании Бахрома Ашрафханова прошли 8 октября.

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Государственная компания "Узбекнефтегаз" договорилась о сотрудничества с Французским институтом нефти IFP Energies Nouvelles, сообщает пресс-служба узбекистанского предприятия.

Переговоры с участием исполняющего обязанности правления "Узбекнефтегаза" Бахрома Ашрафханова и вице-президента французской организации Пьера-Анри Бижеарда состоялись 8 октября, в рамках подготовки к официальному визиту Шавката Мирзиёева.

"В соответствии с меморандумом планируется рассмотрение ряда направлений сотрудничества. В их числе научное сопровождение геологоразведочных работ и изучение перспектив нефтегазоносности инвестиционных блоков с компанией Beicip Franlab (Франция) и ее возможным привлечением в качестве независимого аудитора и эксперта", - уточняется в пресс-релизе.

Кроме того, компании планируют создать совместный инновационный центр по глубокой переработке природного газа.

Тема:
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Теги:
сотрудничество, Франция, Узбекнефтегаз



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