"Узбекнефтегаз" договорился о сотрудничестве с Французским институтом нефти

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Государственная компания "Узбекнефтегаз" договорилась о сотрудничества с Французским институтом нефти IFP Energies Nouvelles, сообщает пресс-служба узбекистанского предприятия.

Переговоры с участием исполняющего обязанности правления "Узбекнефтегаза" Бахрома Ашрафханова и вице-президента французской организации Пьера-Анри Бижеарда состоялись 8 октября, в рамках подготовки к официальному визиту Шавката Мирзиёева.

"В соответствии с меморандумом планируется рассмотрение ряда направлений сотрудничества. В их числе научное сопровождение геологоразведочных работ и изучение перспектив нефтегазоносности инвестиционных блоков с компанией Beicip Franlab (Франция) и ее возможным привлечением в качестве независимого аудитора и эксперта", - уточняется в пресс-релизе.

Кроме того, компании планируют создать совместный инновационный центр по глубокой переработке природного газа.