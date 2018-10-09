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Профсоюзы нефтегазовой отрасли Узбекистана и Азербайджана будут сотрудничать

© Sputnik / Тигран Меграбян
Экономика
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В настоящее время решается вопрос о вступлении Узбекистана в Глобальный союз ALL.

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Профсоюз работников нефтяной и газовой промышленности Азербайджана и Республиканский совет профсоюза работников нефтегазовой сферы и геологии Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Узбекнефтегаз".

Профсоюз работников нефтяной и газовой промышленности Азербайджана и Республиканский Совет профсоюза работников нефти-газа и геологии Узбекистана подписали Соглашение о сотрудничестве
Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Профсоюз работников нефтяной и газовой промышленности Азербайджана и Республиканский Совет профсоюза работников нефти-газа и геологии Узбекистана подписали Соглашение о сотрудничестве

Данный документ стал продолжением договоренностей, достигнутых Международной конфедерацией нефтегазстройпрофсоюзов и Республиканским советом профсоюза работников сферы нефти, газа и геологии Узбекистана. Документ о сотрудничестве между данными организациями был подписан в Кишиневе (Молдова) в марте текущего года.

Международная Конфедерация нефтегазстройпрофсоюзов объединяет профсоюзы стран СНГ с целью обмена опытом профсоюзной работы.

Наряду с подписанием соглашения, делегация Республиканского профсоюза нефтегазовой отрасли и геологии во главе с председателем Шухратом Курбановым приняла активное участие в заседании Совета международной конфедерации нефтегазстройпрофсоюзов, которое состоялось в Баку (Азербайджан). В рамках визита состоялись встречи с представителями Глобального союза ALL, где был рассмотрен вопрос вступления Узбекистана в данную организацию.

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Отмечается, что Совет активизировал работу по укреплению сотрудничества с отраслевыми профсоюзами Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Ведутся переговоры о партнерстве с отраслевым профсоюзом Турции.

АО "Узбекнефтегаз" и SOCAR (Азербайджан) ведут работу по сотрудничеству в трех приоритетных направлениях – это совместная разработка нефтегазовых месторождений в Азербайджанском секторе Каспийского моря, геологическое изучение водной части территории Аральского моря и изучение возможности совместной разведки и разработки месторождений "Караджида" и "Гумхана", а также поставка нефтяного сырья для нужд Республики Узбекистан.




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