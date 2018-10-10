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Узбекистан и Алтай реализуют проект по искусственному осеменению животных

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
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Также Алтай намерен увеличить поставки в Узбекистан продукции сельхозмашиностроения.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Алтай и Узбекистан реализуют совместный проект в области животноводства, в том числе по искусственному осеменению. Об этом сообщается на официальном сайте Алтайского края.

Животноводческий комплекс
© Sputnik / Евгения Новоженина
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В настоящее время делегация из Узбекистана находится с официальным визитом в российском регионе. В ее составе первый заместитель хокима Сырдарьинской области Муродилла Эшматов, заместитель хокима Сырдарьинской области Аваз Ходжиев, консул Генерального консульства Республики Узбекистан в Новосибирске Абдурахман Мухамедов.

Кроме того, Алтай намерен увеличить поставки в Узбекистан химических средств защиты растений, а также продукции сельхозмашиностроения.

Кроме того, Узбекистан готов поставлять в регион хлопковую пряжу и импортировать трикотажные изделия алтайского производства.

В сфере торговли стороны договорились проработать вопрос о расширении ассортимента плодоовощной продукции из Узбекистана, поставляемой в сети Алтайского края.

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Теги:
Животноводство, Сельское хозяйство, Растения, Алтай, Узбекистан



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