Узбекистан и Алтай реализуют проект по искусственному осеменению животных

Также Алтай намерен увеличить поставки в Узбекистан продукции сельхозмашиностроения.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Алтай и Узбекистан реализуют совместный проект в области животноводства, в том числе по искусственному осеменению. Об этом сообщается на официальном сайте Алтайского края.

© Sputnik / Евгения Новоженина Ташкент создаст с украинской компанией животноводческий комплекс

В настоящее время делегация из Узбекистана находится с официальным визитом в российском регионе. В ее составе первый заместитель хокима Сырдарьинской области Муродилла Эшматов, заместитель хокима Сырдарьинской области Аваз Ходжиев, консул Генерального консульства Республики Узбекистан в Новосибирске Абдурахман Мухамедов.

Кроме того, Алтай намерен увеличить поставки в Узбекистан химических средств защиты растений, а также продукции сельхозмашиностроения.

Кроме того, Узбекистан готов поставлять в регион хлопковую пряжу и импортировать трикотажные изделия алтайского производства.

В сфере торговли стороны договорились проработать вопрос о расширении ассортимента плодоовощной продукции из Узбекистана, поставляемой в сети Алтайского края.