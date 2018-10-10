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Ввод в эксплуатацию новой электростанции

"Силмаш" намерен модернизировать Сырдарьинскую ТЭС за 190 млн долларов

© Sputnik / Евгений Биятов
Экономика
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Реконструкция должна завершиться к 2022 году, она пройдет в три этапа – шесть энергоблоков станции должны увеличить мощность с 1,8 тысячи МВт до 1,95 тысячи.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. К 2022 году российская компания "Силовые машины" обещает провести модернизацию крупнейшей в Узбекистане Сырдарьинской ТЭС, сообщает РИА Новости.

Стоимость реконструкции составит около 190 миллионов долларов, она пройдет в три этапа – шесть энергоблоков станции должны увеличить общую мощность с 1,8 тысячи МВт до 1,95 тысячи.

Чарвакская ГЭС в Узбекистане. Архивное фото
© Sputnik / А. Волков
"Силмаш" завершил модернизацию ГЭС в Узбекистане

Стоимость контракта на условиях "под ключ" при этом составляет 177,1 миллиона долларов.

Напомним, что Сырдарьинскую ТЭС ввели в эксплуатацию в 1981 году, на сегодня ее установленная мощность составляет 3,2 тысячи МВт. Годовой объем выдачи электроэнергии в объединенную энергетическую систему республики – более 30% от общего объема, или 13 миллиардов кВт в час.

Всего на сегодня в энергосистеме Узбекистана работает 48 электростанций общей мощностью более 12,4 тысячи МВт.

Теги:
модернизация, Россия, Сырдарьинская ТЭС



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