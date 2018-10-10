15:55 10 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.73
  • EUR9427.06
  • USD8181.08
Поиск
Счетчик воды

Управление распределения вод Ташкента передадут французской компании Veolia

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
Получить короткую ссылку
161 0 0

Контракт вступит в силу в начале 2019 года, оборот составит около полутора миллиардов евро.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Французская компания Veolia Environnement получил в управление систему очистки и распределения вод Ташкента, сообщает пресс-служба организации.

Соответствующий меморандум был подписал в рамках визита в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который завершился накануне.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с руководителями крупнейших французских компаний
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Компании Узбекистана и Франции договорились о проектах на 5 млрд евро

Стороны должны подготовить все детали до начала 2019 года, тогда же будет заключен сам контракт. Оборот сделки составит около полутора миллиардов евро.

Компания намерены заняться модернизацией системы водоснабжения и очистки сточных вод Ташкента, управлением водопроводными и водоочистительными сооружениями, а также привлечением инвестиций в эту сферу.

По словам президента и генерального директора Veolia Антуана Фреро, соглашение позволит внедрить новые технологии и стандарты в систему водоснабжения столицы Узбекистана.

Контракт рассчитан на 25 лет.

Теги:
Франция, Ташкент, Водоснабжение



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Специальное заседание парламента по выборам нового премьер-министра Армении (1 мая 2018). Еревaн
    Время выбора

    Внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-го декабря 2018 года, сообщают местные СМИ.

  • Домский собор и флаги Латвии
    Смена ориентации

    Почти четверть жителей Латвии не считают, что страна обязательно должна сохранить ориентацию на Запад при новом правительстве, показал опрос.

  • Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
    АЭС раздора

    Министр иностранных дел Литвы заявил, что для республики неприемлемы "минимальные" стандарты ядерной безопасности БелАЭС.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Франции Эммануэля Макрона
Французский вояж Шавката Мирзиёева
Приемная мама: рысь Алена воспитывает четырех котят
Индекс человеческого развития за 2018 год
Узбекистан - второй в ЦА по индексу человеческого развития

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054