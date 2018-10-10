Управление распределения вод Ташкента передадут французской компании Veolia

Контракт вступит в силу в начале 2019 года, оборот составит около полутора миллиардов евро.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Французская компания Veolia Environnement получил в управление систему очистки и распределения вод Ташкента, сообщает пресс-служба организации.

Соответствующий меморандум был подписал в рамках визита в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который завершился накануне.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Компании Узбекистана и Франции договорились о проектах на 5 млрд евро

Стороны должны подготовить все детали до начала 2019 года, тогда же будет заключен сам контракт. Оборот сделки составит около полутора миллиардов евро.

Компания намерены заняться модернизацией системы водоснабжения и очистки сточных вод Ташкента, управлением водопроводными и водоочистительными сооружениями, а также привлечением инвестиций в эту сферу.

По словам президента и генерального директора Veolia Антуана Фреро, соглашение позволит внедрить новые технологии и стандарты в систему водоснабжения столицы Узбекистана.

Контракт рассчитан на 25 лет.