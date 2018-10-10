Управление распределения вод Ташкента передадут французской компании Veolia

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Французская компания Veolia Environnement получил в управление систему очистки и распределения вод Ташкента, сообщает пресс-служба организации.
Соответствующий меморандум был подписал в рамках визита в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который завершился накануне.
Стороны должны подготовить все детали до начала 2019 года, тогда же будет заключен сам контракт. Оборот сделки составит около полутора миллиардов евро.
Компания намерены заняться модернизацией системы водоснабжения и очистки сточных вод Ташкента, управлением водопроводными и водоочистительными сооружениями, а также привлечением инвестиций в эту сферу.
По словам президента и генерального директора Veolia Антуана Фреро, соглашение позволит внедрить новые технологии и стандарты в систему водоснабжения столицы Узбекистана.
Контракт рассчитан на 25 лет.