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Акционерное общество Узбекэнерго

"Узбекэнерго" обсудила со Всемирным банком развитие энергетики

© АО "Узбекэнерго"
Экономика
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Также на встрече поднимались темы расширения генерирующих мощностей с наименьшими затратами и исследований по тарифам.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Специалисты компании "Узбекэнерго" провели встречу с представителями группы Всемирного банка, сообщает пресс-служба организации.

Основная тема – поддержка реформ в секторе электроэнергетики Республики Узбекистан.

"В ходе встречи со специалистами Группы Всемирного банка состоялись обсуждение плана по расширению генерирующих мощностей с наименьшими затратами, исследования тарифов, институциональных реформ в секторе электроэнергетики (реструктуризация сектора), развития возобновляемой энергетики", - уточняется в пресс-релизе.

Кроме того, стороны согласовали основные направления по расширению генерирующих мощностей в электроэнергетическом секторе.

Ранее сообщалось о планах председателя Государственного комитета Узбекистана по инвестициям Сухроба Холмурадова по участию в ежегодном заседании Совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда в Индонезии.

Теги:
Электроэнергетика, Всемирный банк, Узбекэнерго



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