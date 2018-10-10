"Узбекэнерго" обсудила со Всемирным банком развитие энергетики

Также на встрече поднимались темы расширения генерирующих мощностей с наименьшими затратами и исследований по тарифам.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Специалисты компании "Узбекэнерго" провели встречу с представителями группы Всемирного банка, сообщает пресс-служба организации.

Основная тема – поддержка реформ в секторе электроэнергетики Республики Узбекистан.

"В ходе встречи со специалистами Группы Всемирного банка состоялись обсуждение плана по расширению генерирующих мощностей с наименьшими затратами, исследования тарифов, институциональных реформ в секторе электроэнергетики (реструктуризация сектора), развития возобновляемой энергетики", - уточняется в пресс-релизе.

Кроме того, стороны согласовали основные направления по расширению генерирующих мощностей в электроэнергетическом секторе.

Ранее сообщалось о планах председателя Государственного комитета Узбекистана по инвестициям Сухроба Холмурадова по участию в ежегодном заседании Совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда в Индонезии.