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Дехканский рынок в Ташкенте

В Узбекистане отменят лицензии на оптовую торговлю

Министерство юстиции
Экономика
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18410

Эта и другие меры предлагаются в законопроекте Министерства экономики о развитии конкуренции на товарных рынках.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Министерство экономики Узбекистана выпустило законопроект "О мерах по дальнейшей либерализации торговли и развитию конкуренции на товарных рынках".

Текст опубликован на портале Обсуждения проектов нормативно-правовых документов Республики Узбекистан.

"Согласиться с предложениями Министерства экономики, Министерства финансов, Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции об отмене с 1 января 2019 года требования о наличии лицензий на осуществление оптовой торговли и особый порядок налогообложения предприятий оптовой торговли", - говорится в проекте.

Кроме того, предпринимателей избавят от санкций за просроченную дебиторскую задолженность, 15-процентной предоплаты на внутреннем рынке по сделкам и от штрафов за превышенное потребление природного газа.

Также с 1 октября юридическим лицам разрешили безналичные расчеты с использованием корпоративных банковских карт без заключения договоров купли-продажи.

Теги:
закон, Узбекистан, Торговля



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